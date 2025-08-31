Nem volt menekvés: speciális ellenőrzést tartottak a rendőrök

A településrészek adottságait figyelembe véve tartott közlekedésrendészeti ellenőrzést a rendőrség három fővárosi kerületben.

Mérték a sebességet is (Fotó: Rendőrség/Vaszkó Viktor)

Azt közölték, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztálya folyamatosan értékeli a baleseti adatokat. Az idei első félévi statisztikák szerint ebben az időszakban a korábbinál több volt a baleset a VII., a XI. és a XIV. kerületben.

Kiderült, hogy Erzsébetvárosban

gyakran a mikromobilitási eszközökkel (elsősorban e-rollerekkel) kapcsolatos szabálytalanságok,

illetve a sebességtúllépés; Újbudán a tehergépkocsik szabálytalanságai és a gyorshajtás állt a háttérben; míg Zuglóban megint csak a rolleresek, valamint a motorkerékpárosok által okozott balesetek növelték a számokat.

Vagyis a rend őrei július 21-e és augusztus 17-e között főleg ezekre koncentráltak. Ebben az időszakban

a VII. kerületben 45-ször bírságoltak, a XI. kerületben 32-szer, és egy szabálysértési feljelentést tettek, míg a XIV. kerületben 13 bírságot szabtak ki, és ott is tettek egy szabálysértési feljelentést,

egy-egy embert pedig elfogtak, illetve előállítottak, mert az egyiküket korábban már eltiltották a vezetéstől, a másiknak pedig nem volt jogosítványa. A szűk egy hónap alatt az összes kerületben kevesebb baleset történt a korábbiakhoz képest.