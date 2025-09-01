Tizenöt éve heverhetett egy most felfedezett holttest egy pesterzsébeti lakásban

A rendőrség a portál megkeresésére megerősítette, hogy ezekben pillanatokban is tart a helyszíni szemle. A holttestet egy lakás kipakolása közben találták meg a XX. kerületében, egy Szent Erzsébet téri ingatlanban. Megtudták azt is, hogy női holttestre bukkantak.

További értesülések szerint a holttest mellett ott hevertek a halott személyi iratai, és ezek alapján már azt is tudni, hogy a nőt több tíz éve eltűnés miatt körözi a rendőrség. Az ingatlant éppen azért akarták kipakolni, mert azt elárverezik. Miután az ott dolgozók egy emberi lábat vettek észre, azonnal értesítették a rendőrséget és a mentőket.