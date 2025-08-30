Fiatal terhes nőt lőttek le, a támadó szökésben van

Az elkövető többször a nő hátába lőtt, a sérült a helyszínen életét vesztette – írja a TVNOVINJ.
A nő barátja a ház másik szobájában tartózkodott, és az ablakon keresztül próbált menekülni, de hátulról és vállon is meglőtték. A sérült férfit helikopteres mentőszolgálat látta el.
A mentők újraélesztési erőfeszítései ellenére a 20 éves nő életét már nem tudták megmenteni
– nyilatkozta Richard Bolješik, az SR Mentőszolgálat munkatársa.
A város polgármestere, Jozef Božik a közösségi médiában arra kérte a lakosokat, hogy legyenek óvatosak, de őrizzék meg nyugalmukat, és minden információt azonnal osszanak meg a rendőrséggel, amely nagy erőkkel keresi az elkövetőt.
Nemrég szörnyű tragédia történt Gárdonyban. Egy férfi gyilkosságot követett el, megölte az anyját, majd magával is végzett.
Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)