Fiatal terhes nőt lőttek le, a támadó szökésben van

Az elkövető többször a nő hátába lőtt, a sérült a helyszínen életét vesztette – írja a TVNOVINJ.

A rendőrség nagy erőkkel keresi az elkövetőt, aki egy terhes nőt gyilkolt meg Fotó: Facebok / JOJ 24

A nő barátja a ház másik szobájában tartózkodott, és az ablakon keresztül próbált menekülni, de hátulról és vállon is meglőtték. A sérült férfit helikopteres mentőszolgálat látta el.

A mentők újraélesztési erőfeszítései ellenére a 20 éves nő életét már nem tudták megmenteni

– nyilatkozta Richard Bolješik, az SR Mentőszolgálat munkatársa.

A város polgármestere, Jozef Božik a közösségi médiában arra kérte a lakosokat, hogy legyenek óvatosak, de őrizzék meg nyugalmukat, és minden információt azonnal osszanak meg a rendőrséggel, amely nagy erőkkel keresi az elkövetőt.

