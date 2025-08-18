GárdonybanáldozatrendőrségVelencei tógyilkosság öngyilkosságbűncselekménytettes

Gyilkosság és öngyilkosság a Velencei tó partján

Vasárnap szörnyű tragédia történt Gárdonyban. Egy férfi gyilkosságot követett el, megölte az anyját, majd magával is végzett.

2025. 08. 18. 14:10
Szörnyű bűncselekmény történt Gárdonyban augusztus 17-én, délután: egy férfi gyilkosságot, majd öngyilkosságot követett el – írta meg a Zaol.hu.

Gyilkosság és öngyilkosság: üzent a tettes

Vasárnap délután érkezett bejelentés arról a rendőrségre, hogy egy gárdonyi ingatlanban holtan találtak egy nyugdíjas asszonyt. Halálát idegenkezűség okozta. A nyomozók szerint a tettes az elhunyt nő fia lehetett, aki egy hozzátartozójának üzenetben írta meg, hogy mit tett, majd ezt követően öngyilkos lett. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja az eset körülményeit.

Hátborzongató, de néhány órával később hasonló eset ismétlődött meg vasárnap este az ország másik felében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tivadaron, ahol egy férfi felgyújtotta a feleségét, majd önmagával is végezni akart. A rendőrség közleményéből az derült ki, hogy a tettes és az áldozat jelenleg egyaránt életben van, ugyanis a hatóságok emberölés kísérlete miatt nyomoznak. További részletek a Magyar Nemzet cikkében.

 

