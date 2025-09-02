gyilkoskislányMiske

„Sajnálom, elkéstem” – megszólalt a Miskén meggyilkolt kislány édesapja

Rossz körülmények között élt a gyermek.

2025. 09. 02. 20:17
A miskei gyermekgyilkosság helyszíne Forrás: Bors
„Teljesen magam alatt vagyok. Éreztem, hogy baj lesz, sokat veszekedtem Adriennel, mert magamhoz akartam venni a gyerekeket, mivel méltatlan környezetben nevelkedtek. Sajnálom, elkéstem” – mondta a Blikknek K. János, a Miskén meggyilkolt alig kétéves kislány édesapja.

Az Index szemléje szerint a kislány édesanyjának egy közeli ismerőse elmondta, hogy az anya zűrös párkapcsolatban élt a 25 éves gyanúsítottal. 

Az ismerős állítása szerint Hanna hároméves bátyja végignézte, ahogyan megölik testvérét.

A család egyik szomszédja pedig többször hallott hangos veszekedést, de bántalmazást nem látott. „Beszélték, hogy a férfi drogozik, sajnos nem ő az egyetlen a falunkban” – árulta el a nő.

Megírtuk, hogy a rendőrség kedden délelőtt elfogta annak a 22 hónapos miskei kislánynak, Kneisz Hanna Adrienn-nek a feltételezett gyilkosát, akinek a holttestét hétfő este találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-posztjában megerősítette, hogy a bűncselekmény elkövetésével az anya új párját, a 24 éves J. Dávidot gyanúsítják. Sajtóinformációk szerint 

a gyermeket szó szerint agyonütő férfit a saját apja adta fel.

Miskén lincshangulat közepette vezették el a kommandósok a gyanúsítottat és annak szeretőjét. A helyiek beszámolója szerint a kegyetlen gyilkosságban szerepet játszhatott a drog is.

A miskei tragédia helyszínén, annál a háznál, ahonnan a 22 hónapos kislány eltűnt, kedden este 7 órától megemlékezést tartanak.

Hozzáfűzik, a megemlékezés egyben tiltakozás a drogfogyasztás és a drogterjesztők ellen. A portál beszámol arról is, hogy a lakatlan családi házat, ahol a kommandósok kedden délelőtt elfogták a gyilkost és a szeretőjét, rendőrök őrzik.

Borítókép: A miskei gyermekgyilkosság helyszíne (Forrás: Bors) 


 

Nyilvános megemlékezést tartanak a hidegvérrel meggyilkolt miskei kislány emlékére

