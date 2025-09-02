tragédiakislányholttestemlék

Nyilvános megemlékezést tartanak a hidegvérrel meggyilkolt miskei kislány emlékére

A rendőrök folyamatosan járőröznek a környéken, nehogy baj történjen.

2025. 09. 02.
A miskei tragédia helyszínén, annál a háznál, ahonnan a 22 hónapos kislány eltűnt, kedden este 7 órától megemlékezést tartanak – értesült a Baon.

Hozzáfűzik, a megemlékezés egyben tiltakozás is lesz a drogfogyasztás és a drogterjesztők ellen. A portál beszámol arról is, hogy a lakatlan családi házat, ahol a kommandósok kedden délelőtt elfogták a gyilkost és a szeretőjét, rendőrök őrzik. 

Közben a településen a rendőrök több autóval járőröznek, nehogy lincselés történjen.

A keresztnél, ahol a kislány holttestét megtalálták, ma már csak egy gumikesztyű és egy otthagyott bűnjelszám emlékeztet a tragédiára. A megemlékezésről még többet a Baon cikkében olvashat. 


