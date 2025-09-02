Nyilvános megemlékezést tartanak a hidegvérrel meggyilkolt miskei kislány emlékére

A miskei tragédia helyszínén, annál a háznál, ahonnan a 22 hónapos kislány eltűnt, kedden este 7 órától megemlékezést tartanak – értesült a Baon.
Hozzáfűzik, a megemlékezés egyben tiltakozás is lesz a drogfogyasztás és a drogterjesztők ellen. A portál beszámol arról is, hogy a lakatlan családi házat, ahol a kommandósok kedden délelőtt elfogták a gyilkost és a szeretőjét, rendőrök őrzik.
Közben a településen a rendőrök több autóval járőröznek, nehogy lincselés történjen.
További Belföld híreink
A keresztnél, ahol a kislány holttestét megtalálták, ma már csak egy gumikesztyű és egy otthagyott bűnjelszám emlékeztet a tragédiára. A megemlékezésről még többet a Baon cikkében olvashat.
További Belföld híreink
A miskei gyermekgyilkosság részeletei
Jártak a rendőrök korábban a miskei családnál, de nem merült fel gyermekbántalmazás
Horváth László: Egy életre börtönben a helye a miskei gyermekgyilkosnak
Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg, különben már nem élnél! – brutálisan elszabadultak az indulatok Miskén, miután elfogták a feltételezett gyermekgyilkost
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter nyolcvan napja nyaral
Több százezer forinttal növelnék az adóterheket.
Megmutatjuk a Tisza-adót számokban
Nem véletlenül titkolóztak Magyar Péterék, ebbe Tarr Zoltán szerint is belebuknak.
Árpád hídi gázolás: november végén folytatódik az ügy a bíróságon
Az elkövetők vitatják a vádat.
Kiss Ambrus szerint nincs hangulatkeltés a főváros csődje kapcsán
Szerinte jobban tud büdzsét tervezni, mint Nagy Márton, de közben 65 milliárd forintos mínuszban van a főváros.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter nyolcvan napja nyaral
Több százezer forinttal növelnék az adóterheket.
Megmutatjuk a Tisza-adót számokban
Nem véletlenül titkolóztak Magyar Péterék, ebbe Tarr Zoltán szerint is belebuknak.
Árpád hídi gázolás: november végén folytatódik az ügy a bíróságon
Az elkövetők vitatják a vádat.
Kiss Ambrus szerint nincs hangulatkeltés a főváros csődje kapcsán
Szerinte jobban tud büdzsét tervezni, mint Nagy Márton, de közben 65 milliárd forintos mínuszban van a főváros.