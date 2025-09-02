Kaposvár felé tartott egy emu a 67-es gyorsúton, igaz, senki nem fotózta le – írja a Sonline.
Kaposvárra tartott az emu, de olyan tempóval ment a 67-esen, hogy a rendőrök sem tudták lekapcsolni
Kis somogyi ámokfutás.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azonban megerősítette a portál értesülését, és kiderült az is, hogy a környéken közlekedő autóvezetők tettek bejelentést a rendőrségen.
Bár a járőrök kimentek a helyszínre, nem találkoztak sem a futómadárral, sem az üldözőivel. Így tehát nem derült fény arra, hogy az emu milyen céllal akart Kaposvárra jutni. Az eset részleteit és vicces fotókat a Sonline cikkében talál.
