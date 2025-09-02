rendőrséggyermekgyilkosindulatok

Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg, különben már nem élnél! – brutálisan elszabadultak az indulatok Miskén, miután elfogták a feltételezett gyermekgyilkost

A férfit a saját apja adta fel.

2025. 09. 02.
a feltételezett miskei gyermekgyilkos elfogása Forrás: Police
Amikor kihozták a rendőrök a házból a férfit, akit a miskei 22 hónapos Hanna meggyilkolásával gyanúsítanak, többen azt ordibálták a helybéliek közül, hogy 

Szerencséd, hogy a rendőrök találtak meg, különben már nem élnél

– idézi a helyieket a tudósításában a Baon. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy kedden délelőtt saját apja adta fel a J. Dávidot, akit a rendőrség emberölés gyanúja miatt a körözött. A férfit a kommandósok egy lakatlan házban fogták el Miskén, alig kétszáz méterre attól a helytől, ahol a kislány holttestét elrejtette. 

Az eset részleteit a Baon helyszíni tudósításában olvashatja el, ide kattintva pedig azt, hogy mit mondott a gyermek dédnagyanyja. 


