Északnyugaton már délután zivatarokra számíthatnak, de igazából csak késő este lesz elemében a Magyarországra érkező hidegfront – adta hírül az Időkép.
Jégesővel rúgja rá a hidegfront az ajtót Magyarországra, még ma + térkép
Mutatjuk térképen, hogy mire számíthat.
Éjszaka főleg a Dunántúlon számíthatnak csapadékra, szerdára azonban már az ország középső részére is megérkezik az eső. Keleten azonban csak helyenként fordul elő öntözés. A zivatarokat jelentősebb csapadék, akár kisebb méretű jég és viharos széllökés kísérheti – fűzték hozzá.
Azonban, aki nem különösebben rajong a nyárért, nem örülhet. A hidegfront nem hoz komolyabb lehűlést, nyugaton kicsit hűvösebb lesz, de keleten akár még 30 fok felett is alakulhat a hőmérséklet.
