A Miskén eltűnt és meggyilkolt 22 hónapos kislány dédnagymamája, Katalin teljesen összetört a gyász súlya alatt – értesült a BorsOnline. A nő elárulta azt is, nagyon szerette Hannát, bár az utóbbi két hónapban nem tudott vele találkozni.
Megszólalt a meggyilkolt kislány dédnagymamája, újabb részletek a miskei tragédiáról
Egyre tragikusabb a történet.
Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok
– mondta, és beszélt arról is, hogy amíg Simontornyán élt a család, gyakrabban tudtak találkozni.
Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás
– részletezte, de többet nem akart mondani.
A portál értesülése szerint a rokonok korábban próbálták megmenteni az édesapa és az édesanya kapcsolatát, de ez nem sikerült. Sajnálták, amikor a nő a másik férfit, Dávidot választotta. Őt a rendőrség kedden délelőtt fogta el.
Kiderült az is, hogy a család csak néhány hónapja költözött Miskére Simontornyáról. Az édesanya, a nevelőapa, J. Dáviddal, és a két gyermek, Hanna és Noel. Az anya szeptember 1-jén munkába indult, Hannát a párjára bízta. Amikor a nő délután hazaért, nem találta otthon a gyermeket és az élettársát. A rendőrök késő éjjel találták meg a kislány holttestét. Megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozatává vált, a kegyetlen bűncselekménnyel pedig a 24 éves férfit gyanúsítják. Őt kedden délelőtt fogta el a rendőrség.
Vitályos Eszter: Magyar Péterék eltitkolták, hogy százezreket vennének ki az emberek zsebéből + videó
Az ápolók is kevesebbet vihetnének haza.
Alapjogokért Központ: A jobboldal fel-, a Tisza Párt kikészült a nyáron
Az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzése szerint a Fidesz–KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadnyitót.
Pénzmosót számoltak fel, online csalásokra épült a bűnszervezet
Huszonhárom ember ellen emeltek vádat.
Rétvári Bence: Most, hogy nem az első sorban tapsol Orbán Viktornak, balhézni megy Magyar Péter Kötcsére
Rétvári Bence szerint az egyetlen érdekes dolog a Tisza Párt elnökében, hogy Varga Judit volt a felesége.
