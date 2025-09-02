gyászgyilkossággyermekdédnagymamájacsaládtragédia

Megszólalt a meggyilkolt kislány dédnagymamája, újabb részletek a miskei tragédiáról

Egyre tragikusabb a történet.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 02. 13:33
illusztráció Forrás: Pexels
A Miskén eltűnt és meggyilkolt 22 hónapos kislány dédnagymamája, Katalin teljesen összetört a gyász súlya alatt – értesült a BorsOnline. A nő elárulta azt is, nagyon szerette Hannát, bár az utóbbi két hónapban nem tudott vele találkozni. 

Megdöbbentett, ami történt, teljesen kivagyok

– mondta, és beszélt arról is, hogy amíg Simontornyán élt a család, gyakrabban tudtak találkozni. 

Legutóbb még sonkát, szalonnát is vittem nekik, és minden egyebet, amit ilyenkor szokás

 – részletezte, de többet nem akart mondani. 

A portál értesülése szerint a rokonok korábban próbálták megmenteni az édesapa és az édesanya kapcsolatát, de ez nem sikerült. Sajnálták, amikor a nő a másik férfit, Dávidot választotta. Őt a rendőrség kedden délelőtt fogta el. 

Kiderült az is, hogy a család csak néhány hónapja költözött Miskére Simontornyáról. Az édesanya, a nevelőapa, J. Dáviddal, és a két gyermek, Hanna és Noel. Az anya szeptember 1-jén munkába indult, Hannát a párjára bízta. Amikor a nő délután hazaért, nem találta otthon a gyermeket és az élettársát. A rendőrök késő éjjel találták meg a kislány holttestét. Megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozatává vált, a kegyetlen bűncselekménnyel pedig a 24 éves férfit gyanúsítják. Őt kedden délelőtt fogta el a rendőrség. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

