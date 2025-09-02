Megszólalt a meggyilkolt kislány dédnagymamája, újabb részletek a miskei tragédiáról

Kiderült az is, hogy a család csak néhány hónapja költözött Miskére Simontornyáról. Az édesanya, a nevelőapa, J. Dáviddal, és a két gyermek, Hanna és Noel. Az anya szeptember 1-jén munkába indult, Hannát a párjára bízta. Amikor a nő délután hazaért, nem találta otthon a gyermeket és az élettársát. A rendőrök késő éjjel találták meg a kislány holttestét. Megállapították, hogy a gyermek gyilkosság áldozatává vált, a kegyetlen bűncselekménnyel pedig a 24 éves férfit gyanúsítják. Őt kedden délelőtt fogta el a rendőrség.