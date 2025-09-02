Meghalt az az egyéves és nyolc hónapos kisfiú Temesváron, aki több társával együtt játszott egy magánbölcsődéhez közeli étterem udvarán a dísztónál. A gyermeket az óvónők felügyelet nélkül hagyták, és csak akkor vették észre, hogy hiányzik, amikor létszámellenőrzést tartottak – írja a Maszol.
Egyedül hagyták az óvónők, belefulladt egy kétéves gyermek az étterem dísztavába
A rendőrség nyomoz.
A rendőrök szerint a tanítók és az étterem tulajdonosa megegyezett arról, hogy a teraszon játszhatnak egymással a gyermekek, napközben ugyanis nem voltak ott vendégek. Az udvaron van egy dísztó is. A gyermek valószínűleg megcsúszhatott játék közben, és a vízbe esett.
Őt a helyszínre érkező mentősök megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.
Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult büntetőeljárás – közölte a Temes megyei rendőrség szóvivője. Kiderült az is, hogy a bölcsőde alkalmazottait beidézték kihallgatásra.
