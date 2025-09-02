Egyedül hagyták az óvónők, belefulladt egy kétéves gyermek az étterem dísztavába

A rendőrök szerint a tanítók és az étterem tulajdonosa megegyezett arról, hogy a teraszon játszhatnak egymással a gyermekek, napközben ugyanis nem voltak ott vendégek. Az udvaron van egy dísztó is. A gyermek valószínűleg megcsúszhatott játék közben, és a vízbe esett.

Őt a helyszínre érkező mentősök megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.