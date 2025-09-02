gyermekfelügyeletkisfiúgyanú

Egyedül hagyták az óvónők, belefulladt egy kétéves gyermek az étterem dísztavába

A rendőrség nyomoz.

Magyar Nemzet
Forrás: Maszol2025. 09. 02. 13:14
tó,virág,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghalt az az egyéves és nyolc hónapos kisfiú Temesváron, aki több társával együtt játszott egy magánbölcsődéhez közeli étterem udvarán a dísztónál. A gyermeket az óvónők felügyelet nélkül hagyták, és csak akkor vették észre, hogy hiányzik, amikor létszámellenőrzést tartottak – írja a Maszol

A rendőrök szerint a tanítók és az étterem tulajdonosa megegyezett arról, hogy a teraszon játszhatnak egymással a gyermekek, napközben ugyanis nem voltak ott vendégek. Az udvaron van egy dísztó is. A gyermek valószínűleg megcsúszhatott játék közben, és a vízbe esett.

Őt a helyszínre érkező mentősök megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel.

Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indult büntetőeljárás – közölte a Temes megyei rendőrség szóvivője. Kiderült az is, hogy a bölcsőde alkalmazottait beidézték kihallgatásra.


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu