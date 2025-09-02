Mezőfalvánszarvasvadász

Emberre támadt egy szarvas Fejér megyében

A férfi megsérült.

Magyar Nemzet
Forrás: Duol2025. 09. 02. 14:09
a szarvas Fotó: Horváth László Forrás: DUOL
Megijedt egy szarvas kedd reggel a Fejér megyei Mezőfalván, ezért rátámadt arra a férfira, aki éppen terelni próbálta az állatot — adta hírül a Duol

Azt már tudni, hogy a férfi megsérült a szarvastámadásban, azt azonban nem, hogy pontosan milyen sérüléseket szerzett. A helyszínre vadászokat hívtak segítségül. A vad csaknem másfél órán át kóborolt, végül egy kukoricásban sikerült elejteni három lövéssel. 

Az eset részleteit a Duol cikkében olvashatja. 


