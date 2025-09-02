Megijedt egy szarvas kedd reggel a Fejér megyei Mezőfalván, ezért rátámadt arra a férfira, aki éppen terelni próbálta az állatot — adta hírül a Duol.
Emberre támadt egy szarvas Fejér megyében
A férfi megsérült.
Azt már tudni, hogy a férfi megsérült a szarvastámadásban, azt azonban nem, hogy pontosan milyen sérüléseket szerzett. A helyszínre vadászokat hívtak segítségül. A vad csaknem másfél órán át kóborolt, végül egy kukoricásban sikerült elejteni három lövéssel.
Az eset részleteit a Duol cikkében olvashatja.
