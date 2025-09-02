Órákon át terrorban tartotta egy zuglói panelház lakóit egy drog- és alkoholfüggő férfi augusztus 29-én hajnalban – adta hírül az Index. A férfi összesen hét folyosói üvegajtót tört be, megrongálta több lakás bejárati ajtaját, és még a falakat is összekente vérrel.
Vérben úszott a zuglói társasház folyosója, rettegésben élnek a lakók
A rendőrség nyomoz.
A portál helyszíni riportjában azt írja, hogy az eset nyomai még élénken virítanak a Csertői utcában található társasház falain. A férfit egyébként már többször elvitték a rendőrök, azonban mindig visszament a lakásába, amely a hetedik emeleten található.
Összesen hét folyosói üvegajtót tört be, hajnalig tartott az egész őrület
– fogalmazott az egyik szemtanú. A megfékezhetetlen férfi az őrjöngést hajnali három körül kezdte, és először nem azon az emeleten tombolt, ahol él, hanem a hatodikon. Aztán a negyven év körüli férfi lement az ötödikre is, hogy végül ott essen össze, mert rengeteg vért veszített, miután őrjöngés közben megsebesítette magát. A mentők és a rendőrök érkezése után még makacskodott egy kicsit, ezért sokkolót használtak ellene.
Sok az idős, nyugdíjas ember, boltba menni sem merünk már. Félünk
– részletezte egy másik szemtanú. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte, hogy a nagy vérveszteség ellenére a férfi túlélte az esetet, a vizsgálat még folyamatban van, egyelőre nem adhatnak több információt az esetről.
