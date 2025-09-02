Vérben úszott a zuglói társasház folyosója, rettegésben élnek a lakók

A portál helyszíni riportjában azt írja, hogy az eset nyomai még élénken virítanak a Csertői utcában található társasház falain. A férfit egyébként már többször elvitték a rendőrök, azonban mindig visszament a lakásába, amely a hetedik emeleten található.

Összesen hét folyosói üvegajtót tört be, hajnalig tartott az egész őrület

– fogalmazott az egyik szemtanú. A megfékezhetetlen férfi az őrjöngést hajnali három körül kezdte, és először nem azon az emeleten tombolt, ahol él, hanem a hatodikon. Aztán a negyven év körüli férfi lement az ötödikre is, hogy végül ott essen össze, mert rengeteg vért veszített, miután őrjöngés közben megsebesítette magát. A mentők és a rendőrök érkezése után még makacskodott egy kicsit, ezért sokkolót használtak ellene.