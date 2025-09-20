DPKOrbán ViktorMenczer tamásrendezvényPapp László Budapest Sportaréna

Menczer Tamás is megérkezett a Papp László Sportarénába

Hamarosan kezdődik a digitális polgári körök találkozója.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 12:02
Forrás: Lázár János/Facebook
Egyre többen érkeznek a digitális polgári körök első országos találkozójára, ott van már többek között a kormánypártok kommunikációs igazgatója is. Menczer Tamás közösségi oldalán számolt be arról, ő is megérkezett. 

Érkezés. DPK – A gyűlés. Várlak benneteket

 – írta a politikus.

Az országos rendezvény 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta. 

A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

 


Borítókép: Minden készen áll (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

