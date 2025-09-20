Menczer Tamás is megérkezett a Papp László Sportarénába

Egyre többen érkeznek a digitális polgári körök első országos találkozójára, ott van már többek között a kormánypártok kommunikációs igazgatója is. Menczer Tamás közösségi oldalán számolt be arról, ő is megérkezett.

Érkezés. DPK – A gyűlés. Várlak benneteket

– írta a politikus.

Az országos rendezvény 12 órakor kezdődik, a szervezők beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt rajta.

A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal.

Borítókép: Minden készen áll (Forrás: Facebook)