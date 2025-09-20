Orbán Viktor: Itt nem állunk meg

„Egy újabb fontos nap. Ma megtesszük a következő lépést” – hangsúlyozta a Harcosok Klubjában a miniszterelnök.

Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor bejegyzésében felidézte: először megalapították a Harcosok Klubját, majd annak megszervezték első országos találkozóját, „ez volt a kezdet.” Ezután hozák létre a digitális polgári köröket, amelynek ma lesz az országos találkozója, a gyűlés.

A két közösségben már szzezren vagyunk. És itt nem állunk meg. A beszéd kilencven százalékával tegnap elkészültem, mára csak tíz százalék maradt. Remélem, elkészülök, és időben odaérek

– írta.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a digitális polgári körök első országos találkozóját, amelyre kizárólag a regisztrált tagok léphetnek be. A programban beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval egy expó is várja a résztvevőket, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalnak.