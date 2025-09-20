Rendkívüli

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Orbán Viktorharcosok klubjaFidesz

Orbán Viktor: Itt nem állunk meg

Ismét posztolt a Harcosok Klubjába a miniszterelnök. Orbán Viktor rámutatott: a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök tagsága már egy százezres közösséget tesz ki, és tervei szerint ez a szám tovább fog nőni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 11:29
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Egy újabb fontos nap. Ma megtesszük a következő lépést” – hangsúlyozta a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor Kötcsén (Fotó: Facebook)
Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

Orbán Viktor bejegyzésében felidézte: először megalapították a Harcosok Klubját, majd annak megszervezték első országos találkozóját, „ez volt a kezdet.” Ezután hozák létre a digitális polgári köröket, amelynek ma lesz az országos találkozója, a gyűlés.

A két közösségben már szzezren vagyunk. És itt nem állunk meg. A beszéd kilencven százalékával tegnap elkészültem, mára csak tíz százalék maradt. Remélem, elkészülök, és időben odaérek

– írta. 

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, szeptember 20-án a Papp László Sportarénában rendezik meg a digitális polgári körök első országos találkozóját, amelyre kizárólag a regisztrált tagok léphetnek be. A programban beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval egy expó is várja a résztvevőket, a színpadon pedig többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalnak.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher) 


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square DPK-találkozó

Menczer Tamás is megérkezett a Papp László Sportarénába

DPK-találkozó 15 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu