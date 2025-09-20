Rendkívüli

Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

németh balázsFideszPapp László Sport Aréna

Érdemes megkeresni a Harcosok órája stúdióját, ma bárki műsorba kerülhet + videó

Az Expo területén rendezik be a kihelyezett stúdiót.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 10:51
– Lesz Harcosok órája élőben 12-től és ma nem csak politikusok, illetve ismert emberek ülhetnek be a stúdióba, hanem civil, digitális polgári kör tagok is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs. A Fidesz frakciójának szóvívője azt mondta, érdemes lesz megkeresni majd az Expo területén a Harcosok órája stúdiót, mert élőben lehet majd beszélgetni YouTube-on, illetve a Facebookon.

Borítókép: Harcosok órája embléma (Forrás: Facebook)


