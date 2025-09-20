– Lesz Harcosok órája élőben 12-től és ma nem csak politikusok, illetve ismert emberek ülhetnek be a stúdióba, hanem civil, digitális polgári kör tagok is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Németh Balázs. A Fidesz frakciójának szóvívője azt mondta, érdemes lesz megkeresni majd az Expo területén a Harcosok órája stúdiót, mert élőben lehet majd beszélgetni YouTube-on, illetve a Facebookon.
Érdemes megkeresni a Harcosok órája stúdióját, ma bárki műsorba kerülhet + videó
Az Expo területén rendezik be a kihelyezett stúdiót.
Borítókép: Harcosok órája embléma (Forrás: Facebook)
A Harcosok órája a digitális polgári körök találkozójáról jelentkezik – itt nézheti élőben + videó
Déltől élőben jelentkezik a műsor.
Menczer Tamás is megérkezett a Papp László Sportarénába
Hamarosan kezdődik a digitális polgári körök találkozója.
Szentkirályi Alexandra is készen áll
Hamarosan kezdődik a DPK-k első országos találkozója.
Baleset az M7-esen: két autó ütközött, mentőhelikopter érkezett a helyszínre
Tízkilométeres torlódás nehezíti a közlekedést.
