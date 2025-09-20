Lázár János bemutatja a digitális polgári körök találkozójának helyszínét – már minden készen áll + videó

Mint arról beszámoltunk, szeptember 20-án tartják a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László Sportarénában, ahová csak a regisztrált tagok léphetnek be.

Minden készen áll a kezdésre (Forrás: Facebook)

A program részeként beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval rendezett expó várja a résztvevőket. A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A szombati rendezvény házigazdája Rákay Philip és Szabó Zsófi lesz.

Lázár János videót osztott meg a közösségi oldalán a Papp László Sportarénáról, a digitális polgári körök első országos találkozójának helyszínéről. A felvételen látszik, hogy már az utolsó simításokat végzik. A videóhoz Lázár János így kommentált:

Délután jövünk.

Borítókép: Lázár János a Papp László Sportarénában (Forrás: Facebook)