Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Lázár János bemutatja a digitális polgári körök találkozójának helyszínét – már minden készen áll + videó

Lázár János videót osztott meg a közösségi oldalán a Papp László Sportarénáról, ahol ma rendezik a digitális polgári körök első országos találkozóját.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 11:20
Mint arról beszámoltunk, szeptember 20-án tartják a digitális polgári körök első országos találkozóját a Papp László Sportarénában, ahová csak a regisztrált tagok léphetnek be. 

Minden készen áll a kezdésre (Forrás: Facebook)

A program részeként beszédek, zenei produkciók és csaknem negyven kiállítóval rendezett expó várja a résztvevőket. A színpadon többek között Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A szombati rendezvény házigazdája Rákay Philip és Szabó Zsófi lesz.

Lázár János videót osztott meg a közösségi oldalán a Papp László Sportarénáról, a digitális polgári körök első országos találkozójának helyszínéről. A felvételen látszik, hogy már az utolsó simításokat végzik. A videóhoz Lázár János így kommentált: 

Délután jövünk.

Borítókép: Lázár János a Papp László Sportarénában (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

