Takács Péter: Magyar Péter nem adományozni akar, hanem elterelni a figyelmet

– Péter! Kicsit sok a balhé körülötted (Tisza-adó, TARRmageddon, fegyvermániás extábornok), mi máshoz nyúlnál megint, mint a kórházakhoz?! Ez nemcsak visszataszító, hanem kiszámítható és unalmas is – reagált Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter legújabb akciójára, aki a nem múló botrányok közepette azt találta ki, ismét a kórházaknak nyújt „segítő kezet”.

Az elmúlt napokban kirobbanó fegyvertartási botrány után Magyar Péter adományozós kedvébe került, és a közösségi oldalán arról panaszkodott, „korábban minden kórházi vezetőnek megtiltották, hogy szombaton átvegyék a Tisza közösségétől az adományokat”. Magyar Péter azt is közölte, nyilvánosan felszólította Orbán Viktort, hogy ne akadályozzák meg, hogy „sok ezer jóérzésű magyar ember felajánlásait elvigyék a kivéreztetett kórházainknak”, emellett pedig sérelmezte, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) nem reagált a megkeresésükre.

Csak a szokásos: alantas politikai játszma

Magyar Péter kirohanására Takács Péter megjegyezte, már meg sem lepődik a Tisza Párt elnökén, mint fogalmazott:

tudjuk jól, nem segíteni akar, kizárólag a terelés a célja. Minden más csak alantas politikai játszma, aminek nincs helye a kórházakban!

Az egészségügyi államtitkár hozzászólásban megosztotta azt a hivatalos levelet is, amelyet a Tisza Pártnak megküldtek. Ebből kiderül, hogy a tiszás adományozói kedv csütörtökön érett meg a pártban, ugyanis csak akkor küldték meg a bejelentéséről szóló levelüket az OKFŐ-nek.

„A 2025. szeptember 18-án, adományozás bejelentése tárgyában kelt megkeresésére válaszul az alábbiakról tájékoztatom. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) fenntartása alá tartozó egészségügyi intézmények az adományok elfogadásának rendjéről szóló 16/2023. (VI. 9.) BM utasítás (a továbbiakban: Szabályzat), valamint az annak megfelelő végrehajtás érdekében kiadott belső eljárásrendek szerint fogadhatják el a felajánlásokat. A szabályozás minden támogatóra egyformán érvényes” – olvasható a levélben, amely így folytatódik:

Megköszönve adományozási szándékukat, az alábbiakról tájékoztatom és kérem együttműködésüket.

Hiába kérik, hogy ne akadályozza a gyógyítást, Magyar Péter akkor is videózni fog

– A kórházakban gyógyító munka folyik. Kérem, hogy ezt tartsák tiszteletben a betegek és az egészségügyi dolgozók zavartalan munkavégzése érdekében, és az adományozást békésen, a kijelölt rend szerint bonyolítsák le. Felhívom a figyelmét, hogy bár általános gyakorlat szerint az adományok átadása munkanapokon történik, a megjelölt kórházakban szombati napon is készen áll egy-egy munkatárs az adomány átvételére. Az adomány átadása a kórház épületén kívül, a bejárat közelében lehetséges az arra kijelölt munkatársnak – jelezték Magyar Péternek.

A levélben kiemelik, hogy az adományozás nem jelent jogosultságot arra, hogy a kórházi épületekbe, kórtermekbe vagy a műtők közelébe belépjenek. Arra sem jogosult az adományozó, hogy a kórház területén sajtótájékoztatót tartson, oda sajtótájékoztatót szervezzen, illetve a dolgozókról felvételt készítsen.

– Sajnálattal állapítjuk meg, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a mai napon a Facebook-oldalán valótlanul azt állította, hogy a kórházak utasítást kaptak az adomány átvételének megtagadására. Ez nem felel meg a valóságnak, az ellenkezője igaz – jelezte az OKFŐ, majd azzal folytatták, bíznak benne, hogy a mai valótlan nyilatkozatot nem követik további politikai akciók, amelyekhez a kórházakat csak eszközként használnák fel.