Orbán Viktorharcosok klubjamigráció

Orbán Viktor a Harcosok klubjában: Magyarország migránsmentes ország marad

Orbán Viktor a Harcosok klubjában közzétett üzenetében leszögezte: Magyarország nemet mondott a bevándorlásra, kerítést épített, szigorú törvényeket hozott, így hazánk migránsmentes ország marad, miközben Brüsszel támad és büntet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 11:25
Orbán Viktor Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében hangsúlyozta: a vezetők felelőssége, hogy Nyugat-Európában a kormányok és a miniszterelnökök döntései nyomán beengedték a migránsokat. Leszögezte: Magyarország ezzel szemben nemet mondott a bevándorlásra, kerítést épített, szigorú törvényeket hozott, és rendőrök, valamint határvadászok védik az országot. Mint írta, mindez Brüsszelnek nem tetszik, támadások és büntetések érik hazánkat, de Magyarország fellázadt, és nem adja fel: migránsmentes ország marad.

Magyarország kerítést épített a déli határon

A kormányfő üzenetében kitért a gazdaságpolitikára is. Rámutatott:

a magyar adópolitika egyszerű, világos és igazságos – aki tízszer annyit keres, az tízszer annyit adózik.

Ez a rendszer, az egykulcsos adó, bevált. Ugyanakkor figyelmeztetett: Brüsszel és a Tisza brutális adóemelést akar, ezért van szükség a nemzeti konzultációra.

Orbán Viktor emlékeztetett: 2010-ben megállapodott az idősekkel, és a kormány megvédi a nyugdíjak értékét. Közölte: novemberben és decemberben érkezik az idősek számára a nyugdíjkiegészítés, amely éves szinten átlagosan 40–50 ezer forintot jelent. Emellett – tette hozzá – folyamatosan kézbesítik a harmincezer forintos élelmiszer-utalványokat is, amelyeket október 15-ig mindenki megkap.

A miniszterelnök Kásler Miklósról is megemlékezett,

akitől – mint fogalmazott – ma elbúcsúzunk. Hangsúlyozta: a professzor egész életében gyógyított, sok ember életét megmentette, és minden tudásával, erejével harcolt a Covid ellen is. 

Köszönjük, professzor úr! Nyugodj békében!

– írta Orbán Viktor.

A kormányfő üzenete végén jelezte: már csak egyet kell aludni, beszédének előkészületeivel halad, és holnapra elkészül. Hozzátette: a gyűlés olyan lesz, mint az Otthon start, „aki kimarad, lemarad”. 

Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!

– zárta sorait Orbán Viktor.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.