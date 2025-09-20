Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártEllenpontfegyverviselés

Ruszin-Szendi Romuluszt erős vonzalom fűzi a fegyverekhez + videó

A vezérkari főnökből lett tiszás politikusjelölt több beszélgetésben kijelentette, könyvében is leírta: már gyerekkorában is a pisztolyt választotta a foci helyett, ezért ment katonának. A fegyverekhez való vonzalma megmagyarázza a példátlanul erőszakos jellemét, amire fény derült az elmúlt napokban.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2025. 09. 20. 8:50
Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ruszin-Szendi Romulusz többször is azzal dicsekedett, hogy már gyerekkorában vonzódott a fegyverekhez, és már akkor eldöntötte, hogy ha focistának nem volt elég jó, akkor a pisztoly miatt választja a katonai pályát. 

Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

Az Ultrahang csatornáján bukkant az Ellenpont az egyik beszélgetésre, ahol a volt vezérkari főnök, jelenleg tiszás politikusjelölt ezt el is meséli:

…ugye, a könyvben is leírtam, hogy választanom kellett a foci meg a pisztoly között. Igazából imádom a focit – nagyon szeretek focizni, nem nagyon tudok, de továbbra is szeretem –, tehát az nyilvánvaló volt, hogy nem tudok felérni a csúcsra, akkor maradt a pisztoly.

Nincs szó tehát elszólásról: a pisztoly iránti, gyerekkora óta tartó erős vonzalmát a könyvében is külön kiemeli, de több pódiumbeszélgetésen is előkerült a téma, ahol megismételte a sztorit.

A nyilvános fegyverviselésen túl Ruszin-Szendi Romulusz többször is megmutatta erőszakos énjét. Pár kellemetlen kérdés után már márciusban is megtámadta Móna Márkot, a Mandiner újságíróját, számonkérve rajta, hogy volt-e katona, hiszen „olyan jó kötésű gyereknek látszik”. (A kérdés teljesen értelmetlen volt, hiszen Ruszin-Szendi nyilvánvalóan a sorkatonaságra utalt, az újságíró pedig életkorából adódóan nem lehetett sorkatona.) 

Egy hasonló alkalommal, fél évvel később a politikusjelölt már meg is lökdöste az újságírót; máskor olyan kijelentést is tett, hogy
 

Viszket a tenyerem. Ja, és ki is vagyok rá képezve, meg tudnám csinálni.

Egy rádióinterjúban pedig azt mondta: „Minden, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez.”

Ruszin-Szendi pár napja óriási botrányt okozott, amikor előkerült egy felvétel róla, amelyen jól láthatóan egy pisztoly van az oldalán. Azzal mentegetőzött, hogy megfenyegették, kötelet kívánva a nyakába. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy (pártelnökük kölcsönvett jelszavával összhangban) ő nem fél.

Az Ellenpont rámutat: 

nem hihető, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt valóban megfenyegették. Ha így lett volna, akkor nem életszerű, hogy egy pisztolyt dug a nadrágjába, sokkal inkább az a természetes, hogy a megfenyegetett ember feljelentést tesz, és rendőrök vagy testőrök segítségét kéri. 

„Mit akart tenni Ruszin-Szendi a pisztollyal a színpadon, beszéd közben? Hogy döntötte volna el, hogy ki az, aki valóban veszélyes rá? És mire készült volna, ha valakit – okkal vagy akár ok nélkül – veszélyesnek tart? Lelövi?” – sorolja a kérdéseket a portál.

Mint ismeretes, Ruszin-Szendi Romulusz májusban egy szeghalmi fórumon – a videófelvétel tanúsága szerint6 – lőfegyvert viselt ruházata alatt. A rendőrség szabálysértési előkészítő eljárást indított a csütörtökön az ügyben, miután a hatóságok lefoglalták a tiszás politikus engedéllyel tartott fegyverét.


Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Kiderült az igazság Ruszin-Szendi Romuluszról

A NATO is együttműködik a magyar kormánnyal, egyre nagyobb bajban van Ruszin-Szendi Romulusz

Kiderült az igazság Ruszin-Szendi Romuluszról 9 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu