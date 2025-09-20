Magyar Péter nincs jól

Skrabski Fruzsina Facebook: „A tiszásoknak is egy jó része nem tartja kormányzóképesnek Magyar Pétert (közvéleménykutatás). Így elég nehéz lesz nyerni. Sőt, biztos, hogy nem lehet nyerni. Szerintetek a végén leveszik? Vagy mi lesz itt? És kik tudják levenni?? Esetleg Toroczkaira szavaznak a tiszások? Akkora az elkeseredettség és a hit, hogy nem hiszem még egyszer át akar élni az ellenzék egy Márki-Zayos kudarcot. Kíváncsian várom a következő hónapokat. Egyébként ahogy szegény áll ott egyedül, önmerényletet vizionál, nincs jól. Már a második nő tűnik el mellőle, folyamatosan be kell fognia a képviselői száját. Kitartó és szorgalmas, de egyedül, senkiben sem bízva, nehéz lesz.”