Így írnak ők – Január 1., délelőtt

újév

Időzónák rejtelmei, mikor jön el valóban az újév?

A világ számos pontján ünnepelték (ünneplik) az újévet, de ez a pillanat egy teljes napig tart a Földön, a különböző időzónák miatt. Kvízünkben több érdekességet is megtudhat az időzónákról, emellett a tudását is letesztelheti!