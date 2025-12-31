Rendkívüli

Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 31. 14:51

Így írnak ők – December 31., délután

A ma délutáni idézetgyűjteményben Eörsi Mátyás, Batka Zoltán, Pindroch Tamás, Trombitás Kristóf és Szalai Szilárd gondolataiból tallózunk

Összes idézet

Eörsi Mátyás

„Minden okotok megvan a szorongásra”

Batka Zoltán

Batka kezeletlen maradt: „hátrafelé nyilazás helyett visszafelé nyáladzik”

Pindroch Tamás

Izgatott várakozás...

Trombitás Kristóf

Skrabski megtámadásával annulálta a magáról hazudott képet Magyar

Szalai Szilárd

„Lehet, hogy ő a végső Péter?”

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekusa

Afrika szarvától a nemzetközi porondra

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

