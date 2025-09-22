Rendkívüli

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

Feljelentette Budai Gyula Ruszin-Szendi Romuluszt, miután kiderült, nemcsak Szeghalmon, hanem egy másik tiszás fórumon is fegyver lehetett a volt vezérkari főnöknél. A helyzetet súlyosbítja, hogy Magyar Péter honvédelmi tanácsadója közelében fiatalkorúak is voltak.

2025. 09. 22. 17:44
Forrás: Képernyőkép
Rendzavarás szabálysértés gyanújával tett feljelentést az Országos Rendőr-főkapitányságon Budai Gyula Ruszin-Szendi Romulusz újabb fegyverbotránya ügyében – értesült a Magyar Nemzet.

A miniszteri biztos feljelentése előzményeként leírta, egy Szeghalmon készült videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere fegyvernek látszó tárggyal (azóta kiderült, hogy kézifegyverrel) ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Ruszin-Szendi fegyverét pedig lefoglalta a rendőrség. 

Budai a hatóságnak azt írta, sajtóinformációk szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott a felvételeken, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál, mindezt úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is voltak.

Mindezek miatt tett Budai Gyula feljelentést.

„Viszket a tenyerem”!

Érdemes felidézni, hogy 

a korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek,

és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

„Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.”

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak.

Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

