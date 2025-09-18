Többen is feljelentették a fegyverrel parádézó Ruszin-Szendi Romuluszt

Több feljelentés érkezett a rendőrséghez azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverrel ment a Tisza Párt rendezvényére. A rendőrség közleménye szerint a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő eljárást indított és vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel jár lakossági fórumokra (Fotó: Képernyőkép)

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a korábbi vezérkari főnöknél. A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat. Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Csütörtök reggel pedig rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi otthonánál. A Tisza Párt honvédelmi szakértője a Facebookon azt írta, hogy két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét. Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, a szükséges engedéllyel rendelkezik, és azt állította, hogy semmilyen takargatnivalója nincs.

Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert az eljáró rendőröknek.

Majd azt pufogtatta, hogy megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a Tisza Párt közösségének a tagjait, és a miniszterelnököt vádolta azzal, hogy gyűlöletet generál.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Mirkó István)