Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi Romulusznak el kell takarodnia a közéletből

Ma reggel fél nyolctól a Fidesz–KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióüléséről jelentkezett a Harcosok órája. Németh Balázs műsorvezető vendégei Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár, a digitális polgári körök koordinátora és Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője voltak.
A Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője a bukott tábornok fegyverbotrányával kapcsolatban kiemelte,
Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.
Deutsch elmondta, korábban Ruszin-Szendi arról beszélt, minden, az élet kioltására alkalmas eszköz közel áll a szívéhez.
Amikor a magyar álláspontot kellett volna képviselnie a tábornoknak, akkor Szlava Ukrajinit mondott a NATO ülésén
– jelentette ki Deutsch. Hozzátette, a bukott tábornoknak el kell tűnnie a közéletből.
Azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához és a Fico elleni merénylethez vezetett
– mondta el a frakcióvezető. A balliberális média fegyverbotrányra adott válaszáról Deutsch elmondta, a propagandisták mindenkit hülyének néznek, és félre akarják vezetni a választókat.
Ruszin-Szendi Romuluszt el kell távolítani a közéletből
– jelentette ki Deutsch. Hozzátette, ha ilyen emberek maradhatnak a közéletben, akkor az ő megközelítésük is véglegesen a politikai élet részévé válik.