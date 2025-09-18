Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Deutsch Tamás: Ruszin-Szendi Romulusznak el kell takarodnia a közéletből

Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő a Harcosok órája csütörtöki műsorában a közélet elhagyására szólította fel a bukott tábornokot.

2025. 09. 18. 9:48
Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakciójának vezetője (Forrás: Facebook)
Ma reggel fél nyolctól a Fidesz–KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióüléséről jelentkezett a Harcosok órája. Németh Balázs műsorvezető vendégei Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár, a digitális polgári körök koordinátora és Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője voltak.

A Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője a bukott tábornok fegyverbotrányával kapcsolatban kiemelte, 

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.

Deutsch elmondta, korábban Ruszin-Szendi arról beszélt, minden, az élet kioltására alkalmas eszköz közel áll a szívéhez.

Amikor a magyar álláspontot kellett volna képviselnie a tábornoknak, akkor Szlava Ukrajinit mondott a NATO ülésén

 – jelentette ki Deutsch. Hozzátette, a bukott tábornoknak el kell tűnnie a közéletből.

Azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához és a Fico elleni merénylethez vezetett

– mondta el a frakcióvezető. A balliberális média fegyverbotrányra adott válaszáról Deutsch elmondta, a propagandisták mindenkit hülyének néznek, és félre akarják vezetni a választókat. 

Ruszin-Szendi Romuluszt el kell távolítani a közéletből 

– jelentette ki Deutsch. Hozzátette, ha ilyen emberek maradhatnak a közéletben, akkor az ő megközelítésük is véglegesen a politikai élet részévé válik. 

 

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz EP-frakciójának vezetője (Forrás: Facebook)

