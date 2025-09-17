A kihelyezett frakcióülésről jelentkezett a Harcosok órája, Kocsis Máté elárulta, milyen témákról fog tárgyalni a Fidesz-KDNP

– A mai este a miniszterelnök helyzetértékelésével indul a program, illetve a képviselők kérdései és hozzászólásai is majd itt hangoznak el. És holnap pedig a kiemelt, fontos, sok embert érintő témákban hallgatunk meg minisztereket és államtitkárokat – árulta el Kocsis Máté a kormánypártok balatonfüredi szezonnyitó frakcióülésének programtervről. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Harcosok órája extra adásában elmondta, az ülésen szó lesz majd az Otthon Start programról, de kivesézik majd az ellenfeleik terveit, például a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési programját is.

– Az nagyon megmosolyogtató, hogy miután lebuktak ezzel az adóemeléses tervvel, azóta megpróbálják elhitetni az ország széles nyilvánosságával, hogy tulajdonképpen ők pont hogy adót akarnak csökkenteni, de szerintem ezt már nem hiszi el senki – jegyezte meg. Szerinte ugyanis aki adót akar csökkenteni, az nem mond olyanokat, mint Tarr Zoltán. Az a politikus aki adót akar csökkenteni, inkább büszke rá, és azzal áll az emberek elé.

Kikerülhetetlen téma lesz a gyűlöletkeltés

Németh Balázs műsorvezető felvetésére Kocsis Máté megerősítette: valószínűleg kiemelt téma lesz a frakcióülésen az agresszió, erőszak, gyűlöletkeltés témája. Ennek kapcsán szóba került Ruszin-Szendi Romulusz tiszás altábornagy legújabb botránya is, mikor egy hajdúsámsoni lakossági fórumon egy lőfegyverrel jelent meg az oldalán. Külön érdekes, hogy még maga Ruszin-Szendi sem cáfolta, hogy fegyvert viselt egy lakossági fórumon, sőt közben még Magyar Péter is elismerte, hogy valóban viselte a pisztolyt.

– Nem egy észlény, és ő egy pisztollyal az oldalán hirdeti a szeretetországot, gondolom. Ezek azok a mindennapi agressziók, amik egyébként az egész társadalmat, meg a közbeszédet tolják abba az irányba, amerre nem kéne. És miközben szeretetországról papolnak meg bohóckodnak, aközben fegyverrel tart lakossági fórumot, lökdösi az újságírót, megfenyegetik a nekik nem tetsző kérdezőket, beleugatnak a szavukba, belevágnak, türelmetlenkednek – mutatott rá a frakcióvezető. Szerinte ilyenkor még az ellenzéki szavazóknak is fel kell tenni a kérdéseket:

„Ezek egyébként normálisak? Jó lenne, hogyha ennek a szedett-vedett, nem túl okos csapatnak, fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe ennek az országnak a kormányzását?”

Kocsis Máté szerint önmagában ez az ügy elegendő lenne ahhoz, hogy egy volt katona, akinek ismernie kellene a fegyverviselés szabályait, távozzon a közéletből. A beszélgetésben ezután – a Telexet és a 444-et külön kiemelve – kitértek arra is, hogyan próbálták mosdatni botránya után Ruszin-Szendi Romuluszt.