Rendkívüli

Gúnyolódva tagadta le Ruszin-Szendi fegyverviselését a Soros-blog, majd Magyar Péter beismerése után sem írták át cikküket

őszödi beszédFideszGyurcsány FerencBoros Bánk LeventeTarr Zoltánetyeki beszédmszpballiberálisok

Védhetetlen Tarr Zoltán őszödi beszéde, ezért hallgat a balos sajtó

Gyurcsány Ferenc őszödi és Tarr Zoltán etyeki beszéde között csupán az a különbség, hogy most még a választások előtt kiderült: a Tisza Párt megtéveszti a választókat – mondta lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója alkalmából. Mint az elemző hangsúlyozta, a bukott kormányfőhöz hasonlóan Tarr Zoltán esetében sem menthető a helyzet, pedig a baloldali sajtó igyekszik az etyeki beszédet elhallgatni. A választókat ismételten hülyének nézik és azt hiszik, hogy mindent megtehetnek velük.

Molnár János
2025. 09. 17. 5:05
2006 MTV székház
Fotó: Kurucz Árpád
Csak az időzítésben van különbség Gyurcsány Ferenc őszödi és Tarr Zoltán etyeki beszéde között, hiszen amíg a bukott miniszterelnök visszamenőlegesen ismerte be, hogy a kampányban megtévesztették a választókat, addig a Tisza Párt még a választások előtt – mutatott rá Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója, akit lapunk az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója alkalmából kérdezett. Mint az elemző hangsúlyozta, az őszödi beszéd a hazugságok beismerésével olyan társadalmi felháborodást váltott ki, amit az akkori kormánypártok nem tudtak kezelni. Ahogyan a bukott kormányfő szóhasználatában az országról, a kormányzásról és a választókkal való bánásmódról beszélt, az önmagában vérlázító volt. Azt bizonyította be, hogy lenézik az embereket, butának, egyszerűnek tartják őket, akikkel mindent meg lehet csinálni. 

– Most Tarr Zoltán esetében sem menthető a helyzet, mert ugyanazt mondta el, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és mivel a baloldali sajtó nem tudja mentegetni, inkább elhallgatja. Ezzel a választókat ismételten hülyének nézik, azt feltételezve, hogy nem látnak át a szitán és mindent megtehetnek velük. Valójában viszont az történt, hogy Tarr Zoltán beszámolt Magyar Péter és pártja jövőbeli cselekvési terveiről és hozzáállásáról az etyeki beszédében

– világított rá Boros Bánk Levente.

Tarr Zoltán (j) foszlathatja szerte Magyar Péter álmait (Fotó: MTI/Purger Tamás)


Szerinte a ma 19 évvel ezelőtt nyilvánosságra került őszödi beszéd viszonyítási alap, mert méltán nevezhető a magyar politikatörténet legnagyobb politikai botrányának. Bár már egyre kevesebben emlékeznek rá, egy olyan fordulópont volt, ami rányomta a bélyegét Gyurcsány Ferenc személyére és a balliberálisok kormányzási módszereire. A beszéd nyilvánosságra kerülése annak lett a megerősítése, amit az emberek a saját szemükkel láthattak és gondolhattak, miután 2006-ban újraválasztották az MSZP–SZDSZ-koalíciót. Ezelőtt a balliberális kormány tagadta, hogy bármilyen megszorításra készült volna, ám ennek az ellenkezőjét tették, ami nyárra már mindenkinek világossá vált, hiszen az emberek a saját bőrükön tapasztalták – idézte fel az igazgató.

 

Örökre Gyurcsányra sült a bélyeg

Boros Bánk Levente kiemelte: ebben a beszédben Gyurcsány Ferenc regnáló kormányfő a saját szavaival tette egyértelművé, hogy választási csalást követtek el és hazudtak az embereknek, hiszen nem arról beszélt, amit tudtak vagy amit terveztek.

Emiatt az őszödi beszéd Gyurcsány személyére égett, és végül ez eredményezte az MSZP–SZDSZ-kormány bukását, valamint a Fidesz 2010-es első kétharmados győzelmét. 

Az emberek életükben először azzal szembesültek, hogy egy balliberális politikus bevallotta: becsapta őket, ezért rezonál az őszödi beszéd még napjainkban is. Ez törte derékba Gyurcsány Ferenc politikai karrierjét, amit a bukott kormányfő 2024 ele­jéig próbált visszaépíteni. Ez majdnem sikerült neki, hiszen maga alá gyűrte a balliberális pártokat, az őszödi beszéddel saját magára sütött bélyeget viszont soha nem tudta lemosni.
Az igazgató úgy vélte, hogy a beszéd egyesítette és feltüzelte a jobboldali tábort, illetve hosszú időre megpecsételte a balliberálisok sorsát, mert Gyurcsány Ferenc azzal, hogy nem távozott a közéletből, folyamatos hivatkozási alapot teremtett a jobboldalnak a baloldallal szemben. 

A balliberálisok sosem tudták ezt feldolgozni és soha nem tudtak elszámolni vele. 

Emellett az őszödi beszéd jól jelezte a két politikai oldal máig ható érvényességű mentalitásbeli különbségét, a két kormányzati filozófia közötti eltéréseket. A baloldallal ellentétben a Fidesz nemcsak a saját hibáiból – például a 2002-es választási vereségből –, hanem mások hibáiból is megtanulta, hogy miként nem szabad kormányozni és lenézni a választókat – fogalmazott Boros Bánk Levente.

Borítókép: A 19 évvel ezelőtti hazugság súlyos következményekkel járt (Fotó: Kurucz Árpád)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

