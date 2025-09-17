Ruszin-Szendi RomuluszTisza Párt444

Kocsis Máté: A 444 elnyerte a heti sajtóhulladékdíjat + videó

Keményen helyretette a 444-et Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a balliberális hírportálnak azután üzent, hogy az Ruszin-Szendi Romuluszt úgy próbálta kimosdatni botrányárából, hogy azt írták: a tiszás altábornagynál nem biztos, hogy fegyvert volt, csak annyi látszik, hogy „ráncot vetett” a dzsekije. Kocsis Máté szerint azonban a legszánalmasabb Ruszin-Szendi Romulusz, aki „aki azóta azzal vergődik és nyafog, hogy csak azért volt nála lőfegyver, mert őt fenyegették”.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 12:04
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Vitán felül áll, hogy a 444 ezzel elnyerte a heti sajtóhulladékdíjat” – reagált közösségi oldalán Kocsis Máté a 444 azon cikkére, amelyben ki akarátk mosdatni Ruszin-Szendi Romuluszt a lőfegyverviselési botrányából. A balliberális hírportál szerzője azt írta, a tiszás altábornagynak csak „ráncot vetett” a dzsekije. 

Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyvert viselt egyik fórumán (Forrás: Videa)

Kocsis Máté rámutatott, a balliberális sajtó úgy próbálja mosdatni a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét, hogy még maga Ruszin-Szendi sem cáfolta, hogy fegyvert viselt egy lakossági fórumon, sőt közben még Magyar Péter is elismerte, hogy valóban az volt. Szerinte a legszánalmasabb viszont mégiscsak Ruszin-Szendi Romulusz, „aki azóta azzal vergődik és nyafog, hogy csak azért volt nála lőfegyver, mert őt fenyegették”. 

Hát, bizony, ez már csak ilyen. A nagy bátor katona meg összecsinálja magát, ha politikusként kap néhány megjegyzést. Egyszer szívesen összeírom neki, hogy például én hány és hány fenyegetést kapok (ahogy sokan mások is), és mégsem hordok magammal pisztolyt. Amúgy meg mi volt a terv a kis erőszakos-lökdösődős huszárunk fejében? Ha valaki közelebb megy hozzá, azt lelövi? Vagy mi?

– írta.

Felhívta a figyelmet arra, az altábornagy mindeközben azt hangoztatja egy podcastban, hogy: „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez”, máskor meg közli, hogy „viszket a tenyere”, meg hogy ő „ki is van képezve erre”. „Arra viszont elfelejtette kiképezni magát a sültbunkó, hogy fegyverrel nem lófrálhat lakossági fórumokon, meg ahol csak akar. Szánalmas és mélybuta. Beleillik a tiszás csapatba” – mutatott rá a frakcióvezető.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

add-square Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei

Büntetőjogászok a fegyverviselési botrányról: Rendkívül felelőtlen volt Ruszin-Szenditől, ha töltött fegyver volt nála!

Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu