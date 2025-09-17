Kocsis Máté: A 444 elnyerte a heti sajtóhulladékdíjat + videó

„Vitán felül áll, hogy a 444 ezzel elnyerte a heti sajtóhulladékdíjat” – reagált közösségi oldalán Kocsis Máté a 444 azon cikkére, amelyben ki akarátk mosdatni Ruszin-Szendi Romuluszt a lőfegyverviselési botrányából. A balliberális hírportál szerzője azt írta, a tiszás altábornagynak csak „ráncot vetett” a dzsekije.

Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyvert viselt egyik fórumán (Forrás: Videa)

Kocsis Máté rámutatott, a balliberális sajtó úgy próbálja mosdatni a Tisza Párt honvédelmi szakértőjét, hogy még maga Ruszin-Szendi sem cáfolta, hogy fegyvert viselt egy lakossági fórumon, sőt közben még Magyar Péter is elismerte, hogy valóban az volt. Szerinte a legszánalmasabb viszont mégiscsak Ruszin-Szendi Romulusz, „aki azóta azzal vergődik és nyafog, hogy csak azért volt nála lőfegyver, mert őt fenyegették”.

Hát, bizony, ez már csak ilyen. A nagy bátor katona meg összecsinálja magát, ha politikusként kap néhány megjegyzést. Egyszer szívesen összeírom neki, hogy például én hány és hány fenyegetést kapok (ahogy sokan mások is), és mégsem hordok magammal pisztolyt. Amúgy meg mi volt a terv a kis erőszakos-lökdösődős huszárunk fejében? Ha valaki közelebb megy hozzá, azt lelövi? Vagy mi?

– írta.

Felhívta a figyelmet arra, az altábornagy mindeközben azt hangoztatja egy podcastban, hogy: „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez”, máskor meg közli, hogy „viszket a tenyere”, meg hogy ő „ki is van képezve erre”. „Arra viszont elfelejtette kiképezni magát a sültbunkó, hogy fegyverrel nem lófrálhat lakossági fórumokon, meg ahol csak akar. Szánalmas és mélybuta. Beleillik a tiszás csapatba” – mutatott rá a frakcióvezető.