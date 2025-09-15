Feljelentést tesznek Márki-Zayék botrányos versenye ügyében

– A fizikai bántalmazásra, gyilkosságra buzdításnak nincs helye a közéletben, mert beláthatatlan, szörnyű következményekkel járhat – jelentette ki Nagy Enikő Diána Fidesz–KDNP-s hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő.

A politikus a pénteken Hódmezővásárhely közelében rendezett aszfaltrajzversenyen történtekről azt mondta:

a testi sértésre, emberek életének tönkretételére, gyilkosságra való buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény.

Márki-Zay Péter és Alpár György átsétál a botrányos feliratokon (Forrás: Facebook)

Nagy Enikő Diána közölte: feljelentést tesznek a szervezők ellen, mert többféle bűncselekmény is megvalósulhatott, így zaklatás, fenyegetés, közösség elleni erőszak, internetes agresszió. A képviselő felidézte: Alpár György egykori drávaszerdahelyi polgármester és Szabó Margit MMM-aktivista pénteken aszfaltrajzversenyt szerveztek Hódmezővásárhely közelében. A rendezvényen megjelent Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, Berényi Károly alpolgármester, önkormányzati képviselők, a polgármesteri hivatal munkatársai, Tisza-sziget alapítók és tiszás aktivisták.

Az elkészült alkotások között szerepelt a „Könyörgöm, akasszuk fel!” és a „L. J.=C. Kirk” felirat is. Az első egyértelműen gyilkosságra történő felhívás, és a Lázár János monogramja és a meggyilkolt jobboldali véleményformáló, Charlie Kirk neve közé tett egyenlőségjel is félreérthetetlen üzenet – hangsúlyozta a politikus.

Gyilkosságra buzdító felirat

– Az esemény estéjén Márki-Zay Péter és Alpár György élő bejelentkezésben próbálták meg megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és „egy fiatal kétgyermekes édesapa halálán röhögcséltek”.

Bár a polgármester arra hivatkozott, a feliratok a rendezvény végén vagy azt követően készültek, ezt az eseményről készült videófelvételek cáfolják, élő közvetítésben sétáltak át a rajzokon

– hangsúlyozta Nagy Enikő Diána. A képviselő elmondta: Márki-Zay Péter közös csoportfotón szerepel a készítővel, aki a képen közvetlenül a polgármester mögött áll. A rajzolót a jelenlévők jól láthatóan ismerték, közösséget vállaltak vele. Az esemény rajzverseny volt, amelyet zsűriztek, sőt győztest is választottak. Egy rendezvényen történtekért mindig a szervezők felelősek, ha egy esemény politikai jellegű, akkor a történteket az ott támogatólag megjelenő politikusok is legitimálják – húzta alá a kormánypárti politikus, aki

azt várja az önkormányzat vezetőitől és a rendezvényen részt vevő képviselőktől, valamint a Tisza Párt helyi és térségi szereplőitől, hogy határolódjanak el a történtektől.

A képviselő kérdésre válaszolva elmondta: dicséretesnek tartja, hogy a szervezők feljelentést tesznek, ugyanakkor a politikusok részvételükkel legitimálták a történteket.