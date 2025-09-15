Márki-Zay PéterMárki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalomhódmezővásárhely városcharlie kirk

Feljelentést tesznek Márki-Zayék botrányos versenye ügyében

Testi sértésre, emberek életének tönkretételére, gyilkosságra való buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény – jelentette ki Nagy Enikő Diána önkormányzati képviselő, miután egy helyi aszfaltrajzversenyen az elkészült alkotások között szerepelt a „Könyörgöm, akasszuk fel!” és a „L. J.=C. Kirk” felirat. Az első egyértelműen gyilkosságra történő felhívás és a Lázár János monogramja és a meggyilkolt jobboldali véleményformáló, Charlie Kirk neve közé tett egyenlőségjel is félreérthetetlen üzenetet hordoz magában.

Nagy Orsolya
2025. 09. 15. 19:13
– A fizikai bántalmazásra, gyilkosságra buzdításnak nincs helye a közéletben, mert beláthatatlan, szörnyű következményekkel járhat – jelentette ki Nagy Enikő Diána Fidesz–KDNP-s hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő.

A politikus a pénteken Hódmezővásárhely közelében rendezett aszfaltrajzversenyen történtekről azt mondta:

a testi sértésre, emberek életének tönkretételére, gyilkosságra való buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény.

 

Márki-Zay Péter és Alpár György átsétál a botrányos feliratokon (Forrás: Facebook) 

Nagy Enikő Diána közölte: feljelentést tesznek a szervezők ellen, mert többféle bűncselekmény is megvalósulhatott, így zaklatás, fenyegetés, közösség elleni erőszak, internetes agresszió. A képviselő felidézte: Alpár György egykori drávaszerdahelyi polgármester és Szabó Margit MMM-aktivista pénteken aszfaltrajzversenyt szerveztek Hódmezővásárhely közelében. A rendezvényen megjelent Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, Berényi Károly alpolgármester, önkormányzati képviselők, a polgármesteri hivatal munkatársai, Tisza-sziget alapítók és tiszás aktivisták.

Az elkészült alkotások között szerepelt a „Könyörgöm, akasszuk fel!” és a „L. J.=C. Kirk” felirat is. Az első egyértelműen gyilkosságra történő felhívás, és a Lázár János monogramja és a meggyilkolt jobboldali véleményformáló, Charlie Kirk neve közé tett egyenlőségjel is félreérthetetlen üzenet – hangsúlyozta a politikus.

Gyilkosságra buzdító felirat 

– Az esemény estéjén Márki-Zay Péter és Alpár György élő bejelentkezésben próbálták meg megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és „egy fiatal kétgyermekes édesapa halálán röhögcséltek”.

Bár a polgármester arra hivatkozott, a feliratok a rendezvény végén vagy azt követően készültek, ezt az eseményről készült videófelvételek cáfolják, élő közvetítésben sétáltak át a rajzokon

– hangsúlyozta Nagy Enikő Diána. A képviselő elmondta: Márki-Zay Péter közös csoportfotón szerepel a készítővel, aki a képen közvetlenül a polgármester mögött áll. A rajzolót a jelenlévők jól láthatóan ismerték, közösséget vállaltak vele. Az esemény rajzverseny volt, amelyet zsűriztek, sőt győztest is választottak. Egy rendezvényen történtekért mindig a szervezők felelősek, ha egy esemény politikai jellegű, akkor a történteket az ott támogatólag megjelenő politikusok is legitimálják – húzta alá a kormánypárti politikus, aki

azt várja az önkormányzat vezetőitől és a rendezvényen részt vevő képviselőktől, valamint a Tisza Párt helyi és térségi szereplőitől, hogy határolódjanak el a történtektől.

A képviselő kérdésre válaszolva elmondta: dicséretesnek tartja, hogy a szervezők feljelentést tesznek, ugyanakkor a politikusok részvételükkel legitimálták a történteket.

A Délmagyar tudósítását ide kattintva olvashatja.

Az aszfaltkrétarajz-verseny résztvevői a baloldali politikusokkal 

 

Politikusok meggyilkolásával fenyeget a baloldal

A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy már bejelentést tettek közösség elleni uszítás miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen ismeretlen tettes ellen, amiért Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.

A Magyar Nemzet megtudta, hogy a bejelentést Tényi István tette, aki részletesen meg is indokolta a döntését. Az Origo cikkét idézve leírta, hogy

a politikai gyűlöletkeltés újabb döbbenetes fejezetéhez, minden eddiginél alantasabb szintre érkezett Magyarország azzal, hogy Márki-Zay Péter a tiszás aktivisták körében vezető szerepet vállalt abban a performanszban, amelyben politikusok meggyilkolására buzdítottak.

Az ügyben megszólalt Orbán Viktor is. A miniszterelnök Lázár János bejegyzését osztotta meg, amiben a miniszter a következőket írta: „Akasztás, fejbe lövés, kivégzés. Már nálunk is! A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, műve. Aszfaltrajzverseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”

Tényi bejelentése szerint a fenyegető üzenetek az emberi élet méltóságát sértik. A kijelentések támadást jelentenek a gondolkodás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a humánum ellen. Az elmúlt időszakban a magyar balliberális oldal részéről sorra jelentek meg olyan megnyilvánulások, amelyek erőszakra, a politikai ellenfelek fizikai megsemmisítésére buzdítottak.

Nemrég az ismert rapper, Krúbi a koncertjén a színpadról Orbán Viktor felakasztásáról vizionált, az M1 tudósítóját, Császár Attilát pedig a kötcsei polgári piknik idején az oda szervezett Magyar Péter-féle tiszás rendezvény résztvevői fenyegették meg, akasztást kilátásba helyezve. Azóta pedig Menczer Tamás is életveszélyes fenyegetést kapott.

Borítókép: Aszfaltkrétarajz-verseny (Forrás: Facebook)

