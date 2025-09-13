Menczer TamáshalálLázár JánosCharlie KirkMárki-Zay Péter

Életveszélyes fenyegetést kapott Menczer Tamás

Épül a tiszás szeretetország.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 11:42
Menczer Tamás emlékeztetett Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter történetére Fotó: MTI/Katona Tibor
Megkapta első életveszélyes fenyegetését Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leírta, hogy útban Sátoraljaújhelyre a Harcosok Klubja edzőtáborba, megálltak egy kávéra. Egy férfi utánaszólt, megkérdezte tőle:

Maga még él?

Menczer Tamás válaszolt, hogy igen, majd visszakérdezett: Miért, zavarja?

Azt a választ kapta, hogy „Majd meglátjuk.” Ugyanezt a választ kapta akkor is, amikor megjegyezte, hogy az életéről talán nem a férfi dönt. 

Menczer Tamás mindezt úgy kommentálta: 

Charlie Kirk meggyilkolása után két nappal… Tegnap Lázár János, ma én

Hozzátette: épül a tiszás szeretetország.

Mi nem ilyen országot akarunk. A politikai ellenfelemet le akarom győzni. De soha nem kívánom a halálát!

– írta végül Menczer Tamás.

Mint arról beszámoltunk, Márki-Zay Péter részvételével zajlott egy demonstráció Hódmezővásárhelyen a batidai vendégházhoz vezető úton. A résztvevők az úttestre krétával rajzoltak, többek között egyenlőségjelet tettek Lázár János és Charlie Kirk neve közé, de volt, aki felírta az aszfaltra, hogy „Könyörgöm, akasszuk fel”.

Az esetről Lázár János tett közzé fotókat a közösségi oldalán, a miniszter posztját Orbán Viktor kormányfő is megosztotta.

Azóta pedig megírtuk azt is, hogy Charlie Kirk halála kapcsán Márki-Zay Pétertől csak nevetgélésre futotta.


