Orbán Viktor gőzerővel készül a Harcosok Klubja edzőtáborára + videó

Sűrű programról számolt be pénteken Orbán Viktor: Abu Dzabiban interjúkat és tárgyalásokat folytatott, majd Dohában a magyar–katari szövetség mellett állt ki. A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett bejegyzésében hozzátette, hazafelé a repülőn kormány-előterjesztéseket olvas és előadást ír, szombatra pedig újabb más munka és sátoraljaújhelyi találkozó vár rá.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 11:02
Orbán Viktor, program
„Izmos nap volt a péntek. Landolás csütörtök este Abu Dzabiban, reggel interjúk és tárgyalások. Aztán soványmalac-vágtában irány Doha. Katar stratégiai szövetségese Magyarországnak, és most durván megsértették a szuverenitásukat. Személyesen álltam ki mellettük. A szív és az emberség a politikában is számít” – írja a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke elmondta, ezután indultak haza, a repülőn az előadását írta a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborba. – És még vagy féltucat kormány-előterjesztés elolvasása és eldöntése az 5,5 órás repülőúton. Akksi lemerülőben. Utolsó reményem a feleségem lecsója otthon. Szombat reggel még meló a karmelitában, este veletek, Sátoraljaújhelyen – írta.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktorral, Lázár Jánossal, Orbán Balázzsal, a Miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


