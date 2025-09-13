Orbán Viktor gőzerővel készül a Harcosok Klubja edzőtáborára + videó

„Izmos nap volt a péntek. Landolás csütörtök este Abu Dzabiban, reggel interjúk és tárgyalások. Aztán soványmalac-vágtában irány Doha. Katar stratégiai szövetségese Magyarországnak, és most durván megsértették a szuverenitásukat. Személyesen álltam ki mellettük. A szív és az emberség a politikában is számít” – írja a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke elmondta, ezután indultak haza, a repülőn az előadását írta a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborba. – És még vagy féltucat kormány-előterjesztés elolvasása és eldöntése az 5,5 órás repülőúton. Akksi lemerülőben. Utolsó reményem a feleségem lecsója otthon. Szombat reggel még meló a karmelitában, este veletek, Sátoraljaújhelyen – írta.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhatnak Orbán Viktorral, Lázár Jánossal, Orbán Balázzsal, a Miniszterelnök politikai igazgatójával, Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

