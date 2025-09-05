Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

Harcosok KlubjaEdzőtáborOrbán Viktor

Többszörös a túljelentkezés a Harcosok Klubja edzőtáborába

A bejutott harcosokat már értesítették is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 16:29
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
A Harcosok Klubja első edzőtáborába többszörös volt a túljelentkezés – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a Harcosok Klubja csoportban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is jelezte, hogy a táborba bejutott harcosok számára az értesítéseket már ki is küldték.

Budapest, 2025. május 18. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Bohár Dániel influenszer a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A többieknek pedig semmi ok az aggodalomra, ugyanis ez az első edzőtábor, de korántsem az utolsó!

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Majd rámutatott: „ilyen lelkesedéssel és lendülettel áprilisban nagyot nyerünk”.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a HK-edzőtábort még Orbán Vektor jelentette be a Harcosok Klubjában még augusztus elején, ekkor már sejtelmesen annyit írt: „Sátoraljaújhelyen találkozunk”. A miniszterelnök akkor azt is elárulta, hogy ez magában foglal képzéseket, izgalmas előadásokat, amelyek a felkészülést jelentik a választásokra. 

Mint arról lapunk is beszámolt, májusban jelentette be Orbán Viktor, hogy elindul a Harcosok Klubja. De mit is takar ez pontosan? Ez annak a titkos Facebook-csoportnak az elnevezése, amelyet maga a miniszterelnök hozott létre. 

A több ezer tagot számláló online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, like-okkal és közösségimédia-kampányokkal. A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában.

A Harcosok klubja eredetileg egy 1999-ben bemutatott, nagy sikerű amerikai film Brad Pitt főszereplésével, ami Chuck Palahniuk azonos című regényének adaptációja. A film a modern ember mindennapi problémáit járja körbe, és az utóbbi években egyre inkább kezd kultikus státusba kerülni konzervatív beállítottságú körökben.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

