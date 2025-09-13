Orbán ViktorTisza-adóminiszterelnök

Orbán Viktor: Árad a Tisza-adó + videó

Árad a Tisza-adó – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A kormányfő kíváncsian várja, hogy mi jön még, hiszen a Tisza Párt etyeki elszólása kapcsán azt mondta: Magyarországon mindig minden kiderül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 7:52
Orbán Viktor: Árad a Tisza-adó
Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Árad a Tisza-adó. A többkulcsos jövedelemadó-emelés és az ingatlanadó után itt az újabb Tisza-adó javaslat a magyar vállalkozások társasági adójának emeléséről – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Mint korábban beszámoltunk róla, a Tisza Párt nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette, nyilvánosan a választások előtt azonban nem beszélnek róla a Tisza alelnökének korábbi tájékoztatása szerint.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb ugyanis arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

 

A tiszás haditerv befuccsolt

„A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog. Aki azt gondolja, hogy a háttérben dolgozó programírók munkáját el lehet titkolni, az nem ismeri Magyarországot. Itt mindig minden kiderül. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani, ahogy mi tesszük.”

Azt csináljuk, amit mondunk, és amit mondunk, azt megcsináljuk

 – fogalmazott. Tájékoztatott: adómentessé tették a csedet és a gyedet, a három-, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját eltörölik, a családi adókedvezményt megduplázzák, a fiatalokat pedig hozzásegítik az első saját otthonukhoz. 

„Ezek a komoly dolgok. Ez a kormányképesség. Őszinte, egyenes beszéd. Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!” – írta a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Kabaré: a Tisza nyíltan a rezsicsökkentés ellen fordult

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Botos Katalin
idezojelekforgalmiadó

Ne forgassuk fel az adórendszert!

Botos Katalin avatarja

Ha egy politikai kampányötlet szerint többen kerülnének a magasabb adósávba, az ilyen tervezet nem támogatandó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu