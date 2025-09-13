Orbán Viktor: Árad a Tisza-adó + videó

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb ugyanis arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

A tiszás haditerv befuccsolt

„A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog. Aki azt gondolja, hogy a háttérben dolgozó programírók munkáját el lehet titkolni, az nem ismeri Magyarországot. Itt mindig minden kiderül. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani, ahogy mi tesszük.”

Azt csináljuk, amit mondunk, és amit mondunk, azt megcsináljuk

– fogalmazott. Tájékoztatott: adómentessé tették a csedet és a gyedet, a három-, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját eltörölik, a családi adókedvezményt megduplázzák, a fiatalokat pedig hozzásegítik az első saját otthonukhoz.

„Ezek a komoly dolgok. Ez a kormányképesség. Őszinte, egyenes beszéd. Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!” – írta a kormányfő.