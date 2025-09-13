Itt az újabb hanganyag: a Tisza minden brüsszeli parancsot végrehajtana

A Tisza Párt kormányzati pozícióban nem kritizálná Brüsszelt, hanem az európai egységet erősítenék – lényegében ezt fogalmazta meg Magyar Péter alelnöke azon a belső pártrendezvényen, amelyről újabb hangfelvétel került szerkesztőségünkhöz. Tarr Zoltán egy hosszú monológban azt fejtegette, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az uniós döntések részesei szeretnének lenni, és már most kiválóan együttműködnek az Európai Bizottsággal olyan kérdésekről, amelyek Magyarországot érintik.

De nézzük, konkrétan miről beszélt az EP-képviselő!

Ismét Magyarország kicsinységét emlegetik

Úgyhogy én nem szégyellem azt és nem érzem, hogy ebben bátortalannak kell lennünk. Az ország érdekét azt szolgálja, hogy ha egy erős Európában van, és az erős Európa úgy lesz, hogyha részesei vagyunk. Az nem cél, és mi azért vagyunk az Európai Parlamentben, mert szeretnénk a döntések részesei lenni. Ugye van egy ilyen mondás, ha nem az asztalnál ülsz, akkor az étlapon vagy. Mi az asztalnál szeretnénk ülni, szeretnénk ott lenni, amikor döntések születnek, szeretnénk ott lenni és ezeket a döntéseket befolyásolni. Magyarország nem egy nagy ország, nem egy kifejezetten erős ország, de ettől, hogy saját magát kizárja ezekből a megbeszélésekből, még annál is gyengébbé válik, mint amilyen igaziból, mert egyébként egy erős és normális ország lehetnénk, akik az összefogást tudnánk munkálni Európában és nem kívülről kritizálnánk, hanem tényleges módon hozzájárulva vennénk részt a közös gondolatok megformálásában.

A cirádás körmondat egyik figyelemre méltó része, amelyben Magyarország kicsinységét igyekszik hangsúlyozni Tarr Zoltán, kísértetiesen emlékeztet a régi baloldali szemléletre, amit egykor az MSZP vezetői fogalmaztak meg: „merjünk kicsik lenni!” A Tisza Párt külpolitikájáról egyértelmű képet fest ez a szövegrész, hiszen az alelnök leplezetlenül kimondta, hogy a magyar érdekek hangsúlyos képviselete helyett a közös brüsszeli döntéseket támogatnák.

Konzultálnak az Európai Bizottsággal

Magyar Péter jobbkeze a folytatásban is fontos információkat osztott meg a hallgatóságával, amikor azt mondta:

Ez a cél, mi ezen dolgozunk és örömmel jelentem, hogy minket az Európai Parlamentben és most már az Európai Bizottságban is örömmel fogadnak és konzultálnak velünk olyan kérdésekről, amelyek érintik Magyarországot. A helyzet az ugyanakkor, hogy mi nem vagyunk végrehajtó pozícióban, tehát, hogy mondjam, felvetéseket tehetünk, de sem garanciát nem tudunk vállalni arra, hogy ezek Magyarország részéről hogyan lesznek végrehajtva, sem pedig ígéreteket nem tudunk tenni értelemszerűen, hiszen nem vagyunk abban a helyzetben, de remélem, hogy közösen sikerül majd ebbe a helyzetbe jutnunk.

Világos beszéd, Tarr Zoltán elárulta, hogy már jelenleg is konzultálnak az európai döntéshozókkal a hazánkat érintő ügyekben, de a lehetőségeik korlátozottak. Ugyanakkor nem hagy kétséget afelől, hogy amint megszerzik a kormányzati hatalmat, minden brüsszeli elvárást és utasítást végrehajtanak.