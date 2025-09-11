Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán instruálja az EP vezetőit arról, hogy milyen irányvonalat képviseljenek hazánkkal szemben

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a szerkesztőségünk birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.

A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: „Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.”

Beismerő vallomások

Az elmúlt napokban több olyan hangfelvételt hoztunk nyilvánosságra, amelyek leleplező erejű mondatokat tartalmaztak arról, mire készülnek Magyar Péterék a következő hónapokban, illetve egy esetleges választási győzelem után. Mindezeket ráadásul a Tisza Párt kulcsembere, az EP-delegációjukat vezető Tarr Zoltán mondta el belső pártfórumokon.

Szerdán arról adtunk hírt, hogy a Tisza szoros együttműködést alakított ki a brüsszeli elit egyik hű szövetségesével, a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel.

Külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben.

Erről szintén Tarr Zoltán beszélt egy pártrendezvényen, mint ahogy a keddi cikkünkben bemutatott hangfelvételen is, amiből megtudhattuk, hogy már tavasszal gőzerővel készítették a Tisza programját, viszont csak „nagyon későn” és mindössze egy rövid kivonatot hoznak majd nyilvánosságra belőle. Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt a választók szándékos megtévesztésére készül, ezért is okozott súlyos zavart Magyar Péterék kampányában a néhány hete napvilágot látott tervük a drasztikus adóemelésekről.