Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

hangfelvételjogTarr ZoltánválasztásEurópai Unió

Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán instruálja az EP vezetőit arról, hogy milyen irányvonalat képviseljenek hazánkkal szemben

A Tisza Párt alelnöke egyeztet az Európai Parlament frakciónak vezetőivel arról, hogy milyen irányvonalat kövessenek a magyar kormánnyal szemben – ez derül ki abból az újabb hangfelvételből, amely szerkesztőségünkhöz került. Tarr Zoltán azt is elmondta a párt egyik belső fórumán, hogy Brüsszel szándékosan megkeseríti a magyar kormány életét, és ez gyakran az országot is érinti. Mindez újabb bizonyíték arra, hogy az uniós elit Magyar Péterékkel szorosan együttműködve, a magyar emberek kárára, a szuverenista Orbán-kormány megbuktatásán dolgozik.

Munkatársunktól
2025. 09. 11. 6:00
Tisza párt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a szerkesztőségünk birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogy instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.
A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: „Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.”

Beismerő vallomások

Az elmúlt napokban több olyan hangfelvételt hoztunk nyilvánosságra, amelyek leleplező erejű mondatokat tartalmaztak arról, mire készülnek Magyar Péterék a következő hónapokban, illetve egy esetleges választási győzelem után. Mindezeket ráadásul a Tisza Párt kulcsembere, az EP-delegációjukat vezető Tarr Zoltán mondta el belső pártfórumokon.

Szerdán arról adtunk hírt, hogy a Tisza szoros együttműködést alakított ki a brüsszeli elit egyik hű szövetségesével, a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel. 

Külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben.

Erről szintén Tarr Zoltán beszélt egy pártrendezvényen, mint ahogy a keddi cikkünkben bemutatott hangfelvételen is, amiből megtudhattuk, hogy már tavasszal gőzerővel készítették a Tisza programját, viszont csak „nagyon későn” és mindössze egy rövid kivonatot hoznak majd nyilvánosságra belőle. Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt a választók szándékos megtévesztésére készül, ezért is okozott súlyos zavart Magyar Péterék kampányában a néhány hete napvilágot látott tervük a drasztikus adóemelésekről.

Tiszás aknamunka Brüsszelben

A friss felvételen elhangzottakra visszatérve, Tarr Zoltán mondatai azt a korábban már tetten ért politikájukat igazolja, amely egyrészt teljes behódolást jelent a brüsszeli elitnek, illetve a patrióta kormány megbuktatásának céljával az uniós döntéshozókat hazánk érdekeivel szembeni lépésekre ösztönzik. Ennek egyik ékes bizonyítéka volt Kollár Kinga elhíresült kiszólása. 

A tiszás uniós képviselő áprilisban, az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén elmondott beszédében azt fejtegette, hogy jól működik az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja hazánk gazdasági fejlődését,

és ennek az a jó oldala, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti. – Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban – fogalmazott Kollár Kinga.

Teljes behódolás

Az sem újdonság, hogy Magyar Péteréket Brüsszelből mozgatják – konkrétan a Manfred Weber vezette Európai Néppárt –, erre utalt Tarr Zoltán tavaly ősszel. Az európai parlamenti képviselő a Republikon Intézetnek adott interjúban elismerte, hogy „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok…” Majd azt mondta: „Ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük.”

A mentelmi joggal fogják Magyar Pétert

A Tisza Pártot és az Európai Unió vezetésének együttműködését az a közös érdek vezérli, hogy Magyarországon kormányváltás törtéjen. Ezt nyíltan el is mondták az Európai Parlament emlékezetes tavaly októberi strasbourgi ülésén. 

Manfred Weber köntörfalazás nélkül úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter le fogja győzni Orbánt, mert a Tisza Párt vezetője jelenti a jövőt.


Az érdekközösség egyik kirívó példája, hogy Weberék és baloldali szövetségeseik több mint egy éve mentegetik Magyar Pétert, nem hajlandóak dönteni a Tisza Párt elnökének mentelmi jogáról.

– Eldőlni látszik, hogy Magyar Pétert tartósan bebújtatják a mentelmi joga mögé itt, Brüsszelben – mutatott rá közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képivselője a nyár elején. A Tisza Párt vezérének az ügye még 2024 júniusában robbant ki, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy férfival, aki videófelvételt készített róla. 

A politikus elvette a férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába hajította. Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást,

 amely később – Magyar Péter EP-képviselői mentelmi joga miatt – átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez. A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan is kérte az Európai Parlamenttől Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, hogy lefolytathassák a nyomozást.

Dömötör Csaba a videójában megjegyezte: a hírek szerint újra összezárt a „Weber-féle nagykoalíció”, nem született döntés a mentelmi ügyben, nincsen szakbizottsági szavazás és nincsen plenáris szavazás sem.

A képlet tehát egyértelmű, erről beszélt lényegében a hangfelvételen Tarr Zoltán: a brüsszeli elit szorosan együttműködve a magyarországi ellenzék aktuális vezető erejével minden követ megmozgat a szuverenista Orbán-kormány megbuktatásáért.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.