Németh Balázs: Nem hallom, hogy a baloldali értelmiség tiltakozna + videó

Árad a gyűlölet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 7:44
Árad a gyűlölet mindenhonnan, ahol megjelenik a Tisza Párt – mondta közösség oldalán közzétett videójában Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője emlékeztetett: rajzversenyt rendeztek pénteken a Tisza-szekta tagjai. 

Az ott készült képeken képeken látszik, hogy Márki-Zay Péter vezetésével, akasztással, kivégzéssel fenyegetik Lázár Jánost, és egyenlőségjelet tettek Charlie Kirk, az Amerikában lelőtt jobboldali véleményvezér, valamint az építésügyi miniszter neve közé. Ugyanúgy, ahogy Charlie Kirköt, ők itt Magyarországon lelőnék Lázár Jánost.

Márki-Zay Péter jelenlétében tettek egyenlőségjelet Lázár János és Charlie Kirk közé

Nem hallom, hogy az értelmiség, a baloldali, SZDSZ-es liberális értelmiség tiltakozna az elmúlt napok gyűlölethulláma miatt. Nem hallom, hogy Magyar Péter tiltakozna, hogy a Tisza-szekta tagjai meg akarnak ölni újságírókat, civileket, politikusokat Magyarországon

– mondta a videóban Németh Balázs. Hozzátette, azok az emberek, akik máskor oly szívesen irkálnak nyílt leveleket a demokrácia védelmében mindenféle piszlicsáré ügyekben, most hallgatnak és emiatt bűntársak.

És hogyha ebből tragédia lesz, márpedig nagyon is abba az irányba megyünk, akkor az bizony az ő felelősségük, a liberális portáloké, a liberális gondolkodóké, a baloldali megmondóké

– hívta fel a figyelmet.

Az esetre egyébként Lázár János hívta fel a figyelmet, a miniszter posztját később Orbán Viktor kormányfő is megosztotta.


