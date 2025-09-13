Márki-Zay PéterCharlie KirkHódmezővásárhely

Charlie Kirk halála kapcsán csak nevetgélésre futotta Márki-Zay Pétertől + videó

A nevét sem tudja a meggyilkolt amerikainak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 10:20
Márki-Zay Péter, Magyar Péter, Fidesz szavazók
Fotó: MN-montázs
Charlie Kirk halálán nevetgél Márki-Zay Péter egy videóban – vette észre Bohár Dániel. A riporter a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett: Márki-Zay bandája arra jutott, hogy Lázár János = Charlie Kirk

A bejátszott felvételen Márki-Zay Péter arról beszél, hogy nem tudja elképzelni, hogy az átlag Tisza-szavazó, vagy vásárhelyi polgár tudja, hogy ki az, akit éppen lelőttek Amerikában. Márki-Zay Péter először Charlie Knightnak nevezi Charlie Kirköt, majd beismeri, hogy ő sem tudja a nevét. Amikor kimondja a monogramját – CK –, akkor beszélgetőtársa rávágja: Calvin Klein, majd ezen mindketten jóízűen nevetgélnek egyet.

Milyen emberek ezek?

– teszi fel a kérdést Bohár Dániel.

Mint megírtuk, Márki-Zay Péter részvételével zajlott egy demonstráció Hódmezővásárhelyen a batidai vendégházhoz vezető úton. A résztvevők az úttestre krétával rajzoltak, többek között egyenlőségjelet tettek Lázár János és Charlie Kirk neve közé, de volt aki felírta az aszfaltra, hogy „Könyörgöm, akasszuk fel”.

Az esetről Lázár János tett közzé fotókat a közösségi oldalán, a miniszter posztját Orbán Viktor kormányfő is megosztotta.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
idezojelekhalál

Amerikai gyilkosság, brüsszeli harciasság

Bánó Attila avatarja

Charlie Kirk meggyilkolása és a balliberális háborús retorika között szoros összefüggés van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

