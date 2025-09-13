Charlie Kirk halála kapcsán csak nevetgélésre futotta Márki-Zay Pétertől + videó

Charlie Kirk halálán nevetgél Márki-Zay Péter egy videóban – vette észre Bohár Dániel. A riporter a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett: Márki-Zay bandája arra jutott, hogy Lázár János = Charlie Kirk.

A bejátszott felvételen Márki-Zay Péter arról beszél, hogy nem tudja elképzelni, hogy az átlag Tisza-szavazó, vagy vásárhelyi polgár tudja, hogy ki az, akit éppen lelőttek Amerikában. Márki-Zay Péter először Charlie Knightnak nevezi Charlie Kirköt, majd beismeri, hogy ő sem tudja a nevét. Amikor kimondja a monogramját – CK –, akkor beszélgetőtársa rávágja: Calvin Klein, majd ezen mindketten jóízűen nevetgélnek egyet.

Milyen emberek ezek?

– teszi fel a kérdést Bohár Dániel.

Mint megírtuk, Márki-Zay Péter részvételével zajlott egy demonstráció Hódmezővásárhelyen a batidai vendégházhoz vezető úton. A résztvevők az úttestre krétával rajzoltak, többek között egyenlőségjelet tettek Lázár János és Charlie Kirk neve közé, de volt aki felírta az aszfaltra, hogy „Könyörgöm, akasszuk fel”.

Az esetről Lázár János tett közzé fotókat a közösségi oldalán, a miniszter posztját Orbán Viktor kormányfő is megosztotta.