Kapu TibornépszavaBohár Dániel

Kapu Tibort gyalázzák a népszavások, szerintük nem tud semmit a világról + videó

Szerintük az űrhajósnak nincs kapcsolódása az űrkutatáshoz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 9:22
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai – hívta fel a figyelmet Bohár Dániel. A riporter a közösségi oldalán közzétett videóban bejátszott egy részletet egy beszélgetésből, amelyben az hangzik el a Népszava egyik munkatársának a szájából, hogy 

Nem nagyon tud a világról semmit, teljesen jó, hogy ott elbohóckodjanak vele a következő egy évben.

Elhangzik az is: 

Egy tudományosan, egy szakmailag is méltó embert kellett volna odaküldeni. Tehát akinek valami köze van egyáltalán az űrkutatásnak bármelyik szegmenséhez, de Kapu Tibornak nulla, semmilyen kapcsolódása nincs.

Bohár Dániel azonban felhívja a figyelmet:

Az a helyzet, hogy Kapu Tibor Magyarország büszkesége. Éveket, elképesztő mennyiségű munkát, energiát tett bele, hogy ő legyen a második magyar, aki járt az űrben. Kapu Tibor egy olyan elismert szakember, akit a NASA tartott tökéletes jelöltnek. A NASA, amiről talán már ti is hallottatok, népszavások. Kapu Tibort a magyar emberek tisztelik. Titeket pedig szánnak.


A téma legfrissebb hírei

