Kapu Tibort gyalázzák a népszavások, szerintük nem tud semmit a világról + videó

Az a helyzet, hogy Kapu Tibor Magyarország büszkesége. Éveket, elképesztő mennyiségű munkát, energiát tett bele, hogy ő legyen a második magyar, aki járt az űrben. Kapu Tibor egy olyan elismert szakember, akit a NASA tartott tökéletes jelöltnek. A NASA, amiről talán már ti is hallottatok, népszavások. Kapu Tibort a magyar emberek tisztelik. Titeket pedig szánnak.