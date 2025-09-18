Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.

Ma reggel fél nyolctól a Fidesz–KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióüléséről jelentkezett a Harcosok órája. Németh Balázs műsorvezető vendégei Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár, a digitális polgári körök koordinátora és Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője voltak.

Harcolnunk kell az igazságért és a hazugságok ellen. Magyarország előtt két út áll: az egyik a brüsszeli globalisták útja, a másik pedig a magyar nemzeti út

– mondta az adás első részében Nagy János.

Németh Balázs jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű helyzetértékelésében bemutatta a győzelmi tervet, amit a műsorvezető meggyőzőnek értékelt.

Erős, nemzeti közösség

Nagy János a digitális polgári körök szombati találkozójával kapcsolatban közölte, már óriási az érdeklődés, beszédekre és zenei produkciókra is lehet számítani. Fontosnak nevezte, hogy legyen egy olyan erős, nemzeti politikai közösség, amely megvédi Magyarország békéjét és biztonságát.

A miniszterelnök beszédében szó esett a Tisza Párt adóemelési terveivel kapcsolatos nemzeti konzultációról is. Az államtitkár leszögezte, a konzultáció egy fontos eszköz arra, hogy a kormány megtudja az emberek véleményét.

Nem szeretnénk abba a hibába esni, mint 2006-ban, hogy a magyarok olyan emberre adják a voksukat, aki átveri őket

– tette hozzá. Nagy János szerint az emberekkel tudatni kell, hogy a kormány politikája az adócsökkentés, míg a Tisza Párté az adóemelés. Emlékeztetett, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknának.

Ezek baljós mondatok

– vélekedett az államtitkár.

A Fidesz a tulajdont támogatja, a baloldal a bérlakásokat

Elmondta, a konzultáció nem egy pártról, hanem Magyarország jövőjéről szól. Arról, hogy brüsszeli nyomásra bevetnek-e olyan adókat, amielyekkel a magyarok veszítenek, míg a nemzetközi cégek nyernek. A rezsicsökkentés kapcsán közölte, a Tisza Párt azt meg akarja szüntetni, az Otthon start program apropóján pedig jelezte, hogy a Fidesz a tulajdont támogatja, míg a baloldal a bérlakásrendszert erőlteti.

Amikor valakinek tulajdona van, akkor a saját maga ura

– jegyezte meg.