Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.

Harcosok órájaNagy JánosDeutsch Tamás

Nagy János államtitkár és Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő voltak a Harcosok órája csütörtöki vendégei.

2025. 09. 18. 7:37
Nagy János a Harcosok órájában
Ma reggel fél nyolctól a Fidesz–KDNP balatonfüredi kihelyezett frakcióüléséről jelentkezett a Harcosok órája. Németh Balázs műsorvezető vendégei Nagy János miniszterelnöki irodát vezető államtitkár, a digitális polgári körök koordinátora és Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője voltak.

Harcolnunk kell az igazságért és a hazugságok ellen. Magyarország előtt két út áll: az egyik a brüsszeli globalisták útja, a másik pedig a magyar nemzeti út

– mondta az adás első részében Nagy János.

Németh Balázs jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű helyzetértékelésében bemutatta a győzelmi tervet, amit a műsorvezető meggyőzőnek értékelt.

 

Erős, nemzeti közösség

Nagy János a digitális polgári körök szombati találkozójával kapcsolatban közölte, már óriási az érdeklődés, beszédekre és zenei produkciókra is lehet számítani. Fontosnak nevezte, hogy legyen egy olyan erős, nemzeti politikai közösség, amely megvédi Magyarország békéjét és biztonságát.

A miniszterelnök beszédében szó esett a Tisza Párt adóemelési terveivel kapcsolatos nemzeti konzultációról is. Az államtitkár leszögezte, a konzultáció egy fontos eszköz arra, hogy a kormány megtudja az emberek véleményét.

Nem szeretnénk abba a hibába esni, mint 2006-ban, hogy a magyarok olyan emberre adják a voksukat, aki átveri őket

– tette hozzá. Nagy János szerint az emberekkel tudatni kell, hogy a kormány politikája az adócsökkentés, míg a Tisza Párté az adóemelés. Emlékeztetett, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknának.

Ezek baljós mondatok

– vélekedett az államtitkár.

 

A Fidesz a tulajdont támogatja, a baloldal a bérlakásokat

Elmondta, a konzultáció nem egy pártról, hanem Magyarország jövőjéről szól. Arról, hogy brüsszeli nyomásra bevetnek-e olyan adókat, amielyekkel a magyarok veszítenek, míg a nemzetközi cégek nyernek. A rezsicsökkentés kapcsán közölte, a Tisza Párt azt meg akarja szüntetni, az Otthon start program apropóján pedig jelezte, hogy a Fidesz a tulajdont támogatja, míg a baloldal a bérlakásrendszert erőlteti.

Amikor valakinek tulajdona van, akkor a saját maga ura

– jegyezte meg.

Az államtitkár szerint mindegy, mit mond Magyar Péter az Otthon startról, a brüsszeliek azt fogják mondani neki, hogy szüntesse meg a programot. Arról, hogy Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke a Bokros-csomagot éltette, Nagy János elmondta:

azt a csomagot védi, ami rengeteg problémát okozott.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter már többször is összekeverte, melyik vármegyében járt, Nagy János úgy vélekedett, a Tisza vezére olyan ember, aki a műveltségét akarja fitogtatni anélkül, hogy lenne.

A kormánypártokról elmondta, jobbak, mint fél éve voltak, és még nem olyan jók, mint fél év múlva lesznek. Mint jelezte, van ajánlatuk a magyar embereknek és terveik a családtámogatásról, az otthonteremtésről.

Arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy lakossági fórumon fegyvert viselt, az államtitkár feltette a kérdést:

Ha valaki felszólal ellene, akkor lelövi?

Ruszin-Szendi Romulusznak el kell takarodnia a közéletből

A Harcosok órájának következő vendége Deutsch Tamás volt. A Fidesz európai parlamenti frakcióvezetője a bukott tábornok fegyverbotránya kapcsán kiemelte, 

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló.

Deutsch elmondta, korábban Ruszin-Szendi arról beszélt, minden, az élet kioltására alkalmas eszköz közel áll a szívéhez.

Amikor a magyar álláspontot kellett volna képviselnie a tábornoknak, akkor Szlava Ukrajinit mondott a NATO ülésén

 – jelentette ki Deutsch. Hozzátette, a bukott tábornoknak el kell tűnnie a közéletből.

Azt az erőszakot képviseli, ami Charlie Kirk halálához és a Fico elleni merénylethez vezetett

– mondta el a frakcióvezető. A balliberális média fegyverbotrányra adott válaszáról Deutsch elmondta, a propagandisták mindenkit hülyének néznek, és félre akarják vezetni a választókat. 

Ruszin-Szendi Romuluszt el kell távolítani a közéletből 

– jelentette ki Deutsch. Hozzátette, ha ilyen emberek maradhatnak a közéletben, akkor az ő megközelítésük is véglegesen a politikai élet részévé válik. 

Magyar Péter mentelmi jogával kapcsolatban Deutsch kiemelte, nemsokára dönt az Európai Parlament plenáris ülése. 

Olyan előterjesztést fog tárgyalni az illetékes bizottság, amely szerint nem függesztenék fel Magyar Péter mentelmi jogát 

– emelte ki a frakcióvezető. Hozzátette, ezzel teljesen bizonyossá válik, hogy Magyar Péter Brüsszel fogott embere, aki minden kérdésben a balliberális álláspontot képviseli. 

Papírja lesz a Tisza Párt elnökének arról, hogy Brüsszel fogott embere

– jelentette ki Deutsch. A svéd miniszterelnök és Orbán Viktor közti csörte kapcsán, amelyben a magyar kormányfő a svéd közbiztonságot kifogásolta, a politikus elmondta, 

a német sajtó és a miniszterelnök is a svéd hivatalos adatok alapján formált véleményt. A svéd miniszterelnök ezt akkor teszi, amikor az egyik kormánytag a Facebookon élőben közvetítette, hogy egy migránsbanda üldözi őt, és egyre agresszívebben viselkednek.

Deutsch szerint a magyar választók torkig lehetnek azzal, hogy a menekülteket az illegális bevándorlókkal keverik össze a balliberális politikusok, illetve továbbra is a 2015-ben kialakult mantrát ismétlik. 

Az európai gazdaság kérdéseivel, az egyéves Draghi-jelentéssel kapcsolatban Deutsch Tamás elmondta, 

Brüsszel tragikus gyakorlata, politikája a versenyképesség rontásán keresztül örvényként lerántja a tagállamok gazdaságát.

A frakcióvezető kiemelte, a magyar soros uniós elnökség zárásaként a tanács kiadta a Budapest memorandumot, amely feladatokat írt elő az Európai Bizottságnak a versenyképesség javítása érdekében. Ebből azonban semmi sem valósult meg. 

A Harcosok órájában Deutsch Tamás azzal kapcsolatban, hogy a balliberális megmondóemberek rendszeresen a választás elmaradásával riogatnak, elmondta, 

1993 óta folyamatosan ezzel jön a gyűlöletkeltésben élő baloldali értelmiség. Boross Péterről is ezt mondták, hogy majd nem engedi ki a kezéből a hatalmat és lövetni fog. Ehhez képest Ruszin-Szendi Romulusz ment csőre töltött fegyverrel a támogatói közé.

Magyar Péter vagyonosodásával kapcsolatban, miszerint a Tisza Párt politikusának nevére írattak egy lakást, miután gyerekként megdicsérte egy idős hölgy liliomait, Deutsch elmondta, 

ha ezt tudom, Kelenföldön az összes szomszéd néni mindenféle gizgazát megdicsérem.

Ezt követően a frakcióvezető a liberális oknyomozó újságírók segítségét kérte abban, járjanak utána, mi is a helyzet Magyar Péter vagyonosodásával kapcsolatban. 

Magyar Péter állításainak pontosan az ellenkezője a valóság

– emelte ki a politikus. 

A Harcosok órája műsorának végén Németh Balázs, a műsor házigazdája bejelentette, hétfőn Vitályos Eszter kormányszóvivő lesz a vendége.

Borítókép: Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a Harcosok órájában (Forrás: Facebook)

 

