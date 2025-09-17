Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Bayer ZsoltSvédországMagyar NemzetNémeth BalázsRuszin-Szendi RomuluszHarcosok órájaháborúmigrációfegyverMagyar Péter

Bayer Zsolt Ruszin-Szendi Romuluszról: Aki ilyet mond, az pszichopata + videó

A volt vezérkari főnök azzal magyarázta a nyilvános rendezvényen nála lévő fegyvert, hogy korábban megfenyegették, de azt is mondta egyszer, hogy amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez – idézte fel Bayer Zsolt a Harcosok órája szerdai adásában, ami szerinte arra utal, hogy Ruszin-Szendi pszichopata.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 7:28
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye került szóba elsőként a Harcosok órája szerdai adásában, amelynek vendége Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája volt. Az újságíró emlékeztetett: a volt tábornok azzal magyarázta a fegyvert, hogy korábban megfenyegették. Facebook-bejegyzésében azt írta, nagyon megijedt a fenyegetéstől, ezért kellett a fegyver, de nem szólt a tiszásoknak. Felidézték azt is, amikor a tiszás vezető azt mondta, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez.

Bayer Zsolt Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról is beszélt a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

Bayer Zsolt szerint

aki ilyet mond, az pszichopata.

Szerinte lehet rajongani a fegyverekért, és lehet őket gyűjteni, de nem azért, mert azokkal ölni lehet.

Arról, hogy Ruszin-Szendi szerint az orosz drónok támadása után kvázi fegyvereket kellene küldeni a lengyeleknek, Bayer Zsolt azt mondta, ijesztő a jelenség, de azóta kiderült, egyik drónon sem volt orosz jelzés, és lengyel rakéta maradványait találták meg. De – mint mondta –

sokan szeretnék persze, hogy lángba boruljanak a házak, menjünk háborúba.

Elhangzott az is, amikor legutóbb egy lengyel házba csapódott drónról szóltak a hírek, az egy ukrán drón volt, mint kiderült utólag. Bayer Zsolt szerint egyre gyakrabban találkozhatunk a jövőben ilyen hírekkel, próbálkozásokkal, mintha valakik valóban háborút szeretnének.

 

Migráció: Orbán Viktornak igaza van

Elsőként arról volt szó a bevándorlás kapcsán, hogy 280 kiskorú lány ellen indítottak eljárást Svédországban erőszakos bűncselekmény miatt. Mindezt a Die Welt írta meg elsőként, a svéd kormány szerint mégis Orbán Viktor hazudik, amikor ezt szóvá teszi. A svéd rendőrség látókörébe tehát minimum 280 kiskorú elkövető került, igaz, csak négyet kaptak el. Bayer Zsolt azt mondta, 

a svédek úgy látják, Orbán Viktornak igaza van, hogy megállította a migrációt, ők pedig ki sem mernek menni az utcára sötétedés után.

Bayer Zsolt és Németh Balázs a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

 

Magyar Péter is pszichopata

Bayer Zsolt szerint Magyar Péter minden mozdulatából, megnyilvánulásából látszik, hogy pszichopata. Ezzel együtt úgy tűnik, másfél év után kiderült az is, hogy

ez az egész egy blöff, a lufi kipukkadt, de fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Magyar Péter őrült, és ha kormányra kerülne, az katasztrófa lenne.

Az újságíró szerint elképesztő, hogy ebben az alakban látja megoldást Brüsszel és a nyugat. A céljuk megszüntetni az Orbán-kormányt, vele együtt az önálló kül- és belpolitikát. Ennek ékes bizonyítéka Manfred Weber, aki kijelentette, hogy mostantól nem létezik nemzeti szuverenitás, Tarr Zoltán pedig megtapsolta.

 

A hatvanpusztai szafaris

Szóba került Hadházy Ákos is, mint hatvanpusztai szafaris, aki lassan betiltana minden olyan kültéri sportot, ami szerinte luxizás. Ilyen a golf vagy a tenisz. Bayer szerint Hadházy nem csinál mást, mint műemlékrombolás miatt feljelentést tesz, pedig a kommunizmus alatt tették tönkre a kastélyokat, mezőgazdasági épületeket, most pedig van valaki, aki megmenti a komcsik által lelakott, tönkretett épületet.

Felidézte, annak idején az SZDSZ panaszkodott amiatt, hogy magánszemélyek privatizáltak állami műemlékeket. Bayer szerint

Hadházy egy súlyos proli gazember, aki azzal tölti az életét, hogy mások magánterületén fotózkodik.

Mensáros Lászlót idézve azt mondta, a proli attól rettenetes, hogy nemcsak a nála nagyobb jólétben élőkkel van baja, hanem a másik prolival is, mert ha egy hamutállal többje van, már irigy.

Borítókép: Bayer Zsolt a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

