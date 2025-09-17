Bayer Zsolt Ruszin-Szendi Romuluszról: Aki ilyet mond, az pszichopata + videó

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye került szóba elsőként a Harcosok órája szerdai adásában, amelynek vendége Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája volt. Az újságíró emlékeztetett: a volt tábornok azzal magyarázta a fegyvert, hogy korábban megfenyegették. Facebook-bejegyzésében azt írta, nagyon megijedt a fenyegetéstől, ezért kellett a fegyver, de nem szólt a tiszásoknak. Felidézték azt is, amikor a tiszás vezető azt mondta, amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez.

Bayer Zsolt Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányáról is beszélt a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

Bayer Zsolt szerint

aki ilyet mond, az pszichopata.

Szerinte lehet rajongani a fegyverekért, és lehet őket gyűjteni, de nem azért, mert azokkal ölni lehet.

Arról, hogy Ruszin-Szendi szerint az orosz drónok támadása után kvázi fegyvereket kellene küldeni a lengyeleknek, Bayer Zsolt azt mondta, ijesztő a jelenség, de azóta kiderült, egyik drónon sem volt orosz jelzés, és lengyel rakéta maradványait találták meg. De – mint mondta –

sokan szeretnék persze, hogy lángba boruljanak a házak, menjünk háborúba.

Elhangzott az is, amikor legutóbb egy lengyel házba csapódott drónról szóltak a hírek, az egy ukrán drón volt, mint kiderült utólag. Bayer Zsolt szerint egyre gyakrabban találkozhatunk a jövőben ilyen hírekkel, próbálkozásokkal, mintha valakik valóban háborút szeretnének.

Migráció: Orbán Viktornak igaza van

Elsőként arról volt szó a bevándorlás kapcsán, hogy 280 kiskorú lány ellen indítottak eljárást Svédországban erőszakos bűncselekmény miatt. Mindezt a Die Welt írta meg elsőként, a svéd kormány szerint mégis Orbán Viktor hazudik, amikor ezt szóvá teszi. A svéd rendőrség látókörébe tehát minimum 280 kiskorú elkövető került, igaz, csak négyet kaptak el. Bayer Zsolt azt mondta,

a svédek úgy látják, Orbán Viktornak igaza van, hogy megállította a migrációt, ők pedig ki sem mernek menni az utcára sötétedés után.

Bayer Zsolt és Németh Balázs a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)

Magyar Péter is pszichopata

Bayer Zsolt szerint Magyar Péter minden mozdulatából, megnyilvánulásából látszik, hogy pszichopata. Ezzel együtt úgy tűnik, másfél év után kiderült az is, hogy

ez az egész egy blöff, a lufi kipukkadt, de fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Magyar Péter őrült, és ha kormányra kerülne, az katasztrófa lenne.

Az újságíró szerint elképesztő, hogy ebben az alakban látja megoldást Brüsszel és a nyugat. A céljuk megszüntetni az Orbán-kormányt, vele együtt az önálló kül- és belpolitikát. Ennek ékes bizonyítéka Manfred Weber, aki kijelentette, hogy mostantól nem létezik nemzeti szuverenitás, Tarr Zoltán pedig megtapsolta.