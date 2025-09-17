Rendkívüli

Gúnyolódva tagadta le Ruszin-Szendi fegyverviselését a Soros-blog, majd Magyar Péter beismerése után sem írták át cikküket

Ruszin-Szendi RomuluszHal Melindabotrányerőszakfegyver

A politikai erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat – pszichológus reagált Ruszin-Szendi fegyverbotrányára

A szakértő szerint nem fér bele, hogy a közéletben valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 4:45
Honvédelmi Minisztérium , Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Huszár Márk
– Ha valaki úgy él és úgy gondolkodik, hogy az agresszió, az erőszak, az öldöklés közelebb áll a szívéhez, mint mondjuk a szeretet vagy a valódi emberi kapcsolatok, és ezzel még kérkedik is, elég egyértelmű üzenet mindazok számára, akik ilyen embereket követnek – reagált Hal Melinda Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi kijelentésére, ahol a bukott vezérkari főnök azt ecsetelte:

Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.

Noha Ruszin-Szendi a 2023-ban készült rádióműsorban igyekezett viccesre venni a figurát és még egy poént is elsütött feleségével kapcsolatban, valójában cseppet sem mulatságos, pláne annak fényében, hogy a bukott vezérkari főnök a „szívéhez közel álló, gyilkolásra alkalmas” eszközöket magánál is tartja. A Tisza Párt szeretetországának szakpolitikusa a hajdúsámsoni fórumán ugyanis egy fegyvernek látszó tárggyal az oldalán jelent meg, ahol arról beszélt:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!


A politikai erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat

– Az olyan mondatok, amelyek elhangzottak a volt vezérkari főnök szájából, igencsak veszélyesek lehetnek: nem csak amiatt, mert nagy mértékben rontja a közmorált, hanem amiatt is, mert ő egy párt referencia személye, akinek ráadásul nagy fokú felelőssége van abban, mit és hogyan közvetít a társadalom és a szimpatizánsok felé – hívta fel a figyelmet a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán feltehetően fegyverrel az oldalán jelent meg (Fotó: Képernyőkép)

Nem ez volt az egyetlen agresszív megnyilvánulása a párt honvédelmi szakpolitikusától: korábban többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy „rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”. Legutóbb pedig Kötcsén mutatta ki a foga fehérjét a bukott vezérkari főnök, ahol arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.

A klinikai szakpszichológus szerint a politikai erőszak éltetése súlyos következményekkel járhat és elítélendő, ha egy közszereplő bármilyen formában élteti az erőszakot, és nyilatkozataiban azt sulykolja, bármikor képes lenne meghúzni a ravaszt. 

– Ma, amikor a politikai erőszak mindennapos és áldozatokat követel, nem férnek bele az olyan kijelentések, hogy egy politikai párt képviseletében valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás – jelentette ki.

Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya miatt eljárás indulhat (Fotó: Képernyőkép)

– Az elmúlt évek viharai, a háború miatti bizonytalanság és a tragédiák megtépázták a hazai lakosság lelkét is, éppen ezért nagy fokú felelőtlenségnek tartom, ha egy közszereplő az erőszakot a szívéhez közel álló dologként definiálja. Ezzel gyakorlatilag szolidál és szabad utat ad az erőszakos elkövetőknek, relativizálva annak fogalmát és elbagatellizálva jelentőségét – húzta alá Hal Melinda.

Eljárás indulhat az ügyben

A hatóság elé került Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botránya, miután bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt. Tényi István azután fordult a hatósághoz, hogy hétfőn nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy kézifegyverrel az oldalán jelent meg nyilvános rendezvényen, ezt maga Magyar Péter is bevallotta egy utcai fórumon.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő lapunknak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet: engedély esetén sem indokolt, hogy állandóan nála legyen a lőfegyver. – Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak, valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart. Ez ugyanis nagyobb a kockázatot hordozhat, mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség – mutatott rá a tábornok.

 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Huszár Márk)

