Horváth József: Ruszin-Szendi fegyverviselése komoly kockázatot is jelenthet

Ha valakinek van is fegyverviselési engedélye, az sem indok arra, hogy az illető éjjel-nappal magánál tartsa a lőfegyverét – jelentette ki lapunknak Horváth József tábornok annak kapcsán, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenik meg a Tisza Párt fórumain.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” Fotó: Képernyőkép

– Magyarország nem a vadnyugat, sőt kevés biztonságosabb állam van hazánknál, ezért érdemes lenne megnézni a hátterét annak: valaki miért gondolhatja, hogy a biztonsága garantálásához éles lőfegyverre van szüksége, amelyet ráadásul nagyobb rendezvényeken is magánál tart. Ez ugyanis nagyobb a kockázatot hordozhat mint a fegyver jelentette védelmi lehetőség – mutatott rá a biztonságpolitikai szakértő.

Horváth József még ennél is aggályosabbnak nevezte Ruszin-Szendi fegyverekről tett kijelentéseit. Így például azt, hogy a Tisza egyik arcává avanzsált egykori katonai vezető egy rádióműsorban úgy fogalmazott: „minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez”.

– Aki speciális katonai kiképzést kapott, az jellemzően soha életében nem dicsekedne el a fegyverével, sőt egyáltalán nem is beszél arról. Nem mellékes egyébként az sem, hogy a fegyverviselési engedély kiadását pszichológiai vizsgálat is megelőzi, amelyen finoman szólva nem lenne pluszpont egy ilyen kijelentés, ugyanis ezen a vizsgálaton azt mérlegelik, hogy mennyire indulatos, heves mérsékletű az illető és hogy békésen is képes lenne-e rendezni a felmerülő konfliktusokat

– fejtette ki a tábornok.

Horváth József kitért arra is, hogy a fegyverviselés jelenlegi rigorózus szabályozása és engedélyezési folyamata miatt egyáltalán nem magától értetődő, hogy Magyarországon egy fegyveres testület vezetője a nyugállományba vonulása után megkapja, vagy egyáltalán kérvényezze a fegyverviselési engedélyt, s a többség nem is él ezzel.

A nyilvánosságra került felvétel alapján a biztonságpolitikai szakértő úgy vélte, hogy a Ruszin-Szendi ruhája alatt látható tárgy a körvonalai alapján lehet akár gáz- vagy riasztófegyver is, ugyanis ezekből az eszközök a valódi fegyverekre megtévesztésig hasonlító darabok is készülnek, ám az is elképzelhető, hogy a legmodernebb lőfegyverek valamilyen típusa van a Tisza szakértőjének övére csatolva. Utóbbi esetben akár 12-14 lőszeres markolattárú fegyverről is szó lehet.