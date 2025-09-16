Bod Péter ÁkosTisza-adóMagyar Péter

Tisza-adó: Magyar Pétert egy újabb szakértője buktatta le + videó

Titkolják a Tisza-adót.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 19:06
Magyar Péter Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mondott a párt kötcsei rendezvényén Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Újabb lebukás a Tisza Pártban! Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos elszólta magát, és beismerte, hogy Magyar Péter megszorításokra készül” – írja az Ellenpont. Az oknyomozó portál szerint Bod Péter Ákos azt mondta: „Magyar Péter nagyon bölcsen erről nem beszél. Mi, elemzők nem kérdezünk rá. Összenézünk, és tudjuk, miről van szó.” A portál kiszúrta, hogy Bod Péter Ákos augusztus 13-án a Klasszis Médiának adott interjút, ahol a beszélgetés végén beszélt a megszorításokról is. 

„A volt jegybankelnök 2010 óta rendszeresen kritizálja az Orbán-kormányokat, és rendre az éppen aktuális ellenzéki oldalon bukkan fel szakértéseivel – mostanában pont Magyar Péter oldalán. 

Már februárban fellépett például a győri Híd Tisza Sziget rendezvényén, ahol azt is beismerte, hogy ő volt az egyik tanácsadó, aki javasolta az adóemelést jelentő többkulcsos adót

 a Tisza Pártnak” – olvasható a lap cikkében.

További részleteket és a videót itt találja.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Majority of Hungarians Reject the Tisza Package

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu