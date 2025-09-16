Tisza-adó: Magyar Pétert egy újabb szakértője buktatta le + videó

„Újabb lebukás a Tisza Pártban! Magyar Péter tanácsadója, Bod Péter Ákos elszólta magát, és beismerte, hogy Magyar Péter megszorításokra készül” – írja az Ellenpont. Az oknyomozó portál szerint Bod Péter Ákos azt mondta: „Magyar Péter nagyon bölcsen erről nem beszél. Mi, elemzők nem kérdezünk rá. Összenézünk, és tudjuk, miről van szó.” A portál kiszúrta, hogy Bod Péter Ákos augusztus 13-án a Klasszis Médiának adott interjút, ahol a beszélgetés végén beszélt a megszorításokról is.

„A volt jegybankelnök 2010 óta rendszeresen kritizálja az Orbán-kormányokat, és rendre az éppen aktuális ellenzéki oldalon bukkan fel szakértéseivel – mostanában pont Magyar Péter oldalán.

Már februárban fellépett például a győri Híd Tisza Sziget rendezvényén, ahol azt is beismerte, hogy ő volt az egyik tanácsadó, aki javasolta az adóemelést jelentő többkulcsos adót

a Tisza Pártnak” – olvasható a lap cikkében.

