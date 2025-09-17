Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Ruszin-Szendi Romuluszbotrányfegyver

Ruszin-Szendi Romulusz még mindig nem döntötte el, mit hazudjon, most bevallotta, hogy viselt fegyvert

Az erőszakot és gyilkolást kedvelő volt vezérkari főnök hosszasan panaszkodott.

Munkatársunktól
2025. 09. 17. 8:05
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul” – reagált közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz kedd éjszaka, miután a hatóság elé került a fegyverviselési botránya.

A bukott vezérkari főnök azt írta, van lőfegyverviselési engedélye, és miután felvállalta politikai nézeteit, számtalan fenyegetést kapott. „Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is” – írta, majd azzal folytatta:

Mostanra odáig jutottunk, hogy a Tisza fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.

A párt szakpolitikusa – ha netán eddig valakinek még nem tűnt volna fel – közölte azt is, hogy katona, és mint katona képes lenne meghalni a hazáért. 

Nem tudják eldönteni, mit hazudjanak

Emlékezetes, a balliberális sajtó már-már kimosdatta Ruszin-Szendit a legújabb botrányából, ami hétfőn robbant ki. Ők azt próbálták bizonygatni, hogy nem hord magánál fegyvert a tiszás tábornok. Azonban Magyar Péter lebuktatta saját emberét, tegnap ugyanis arról beszélt, hogy tényleg lőfegyverrel jelent meg oldalán a volt vezérkari főnök. 

Ruszin-Szendi Romulusz először próbálta elhallgatni a kérdést, most viszont beismerte, hogy viselt lőfegyvert. 

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán feltehetően fegyverrel az oldalán jelent meg (Fotó: Képernyőkép)

Bort iszik, vizet prédikál

– De olyan országot szeretnénk építeni, amelyben szabadon lehet politikai véleményünket kifejezni, és nem kell fenyegetésektől tartanunk – fogalmazott Ruszin-Szendi, akitől azért mégsem áll olyan távol az erőszak. A párt honvédelmi szakpolitikusa ugyanis korábban már többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy „rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”. Legutóbb pedig Kötcsén mutatta ki a foga fehérjét a bukott vezérkari főnök, ahol arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.

De az a kijelentése sem a feltétlen szeretetről szól, amelyben úgy szól:

Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez.

Hal Melinda szerint a volt vezérkari főnök fenti kijelentésével több probléma is van, és amellett, hogy a „szívéhez közel álló, gyilkolásra alkalmas” eszközöket magánál is tartja, súlyos következményekkel járhatnak az olyan kijelentések, amelyek a politikai erőszakot éltetik. A klinikai szakpszichológus

szerint ma, amikor a politikai erőszak mindennapos, és áldozatai is vannak, nem férnek bele azok a kijelentések, hogy a közéletben valaki úgy fogalmazzon, az ő szívéhez közel áll a gyilkolás,

 de Ruszin-Szendi azon kiejelentése is aggodalomra ad okot, amely a párt hajdúsámsoni fórumán hangzott el:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

– Az olyan mondatok, amelyek elhangzottak a volt vezérkari főnök szájából, igencsak veszélyesek lehetnek: nemcsak amiatt, mert nagymértékben rontja a közmorált, hanem amiatt is, mert ő egy párt referenciaszemélye, akinek ráadásul nagy fokú felelőssége van abban, mit és hogyan közvetít a társadalom és a szimpatizánsok felé – hívta fel a figyelmet a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója.

 

Bortókép: Ruszin-Szendi Romulusz
 

add-square Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu