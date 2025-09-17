Ruszin-Szendi Romulusz még mindig nem döntötte el, mit hazudjon, most bevallotta, hogy viselt fegyvert

„Az orbáni maffia és a propaganda nem áll le, mindenképpen ki szeretnének vonni a politikai életből. Most újabb feljelentés érkezett ellenem, ebben az esetben lőfegyverrel való visszaélés miatt vádolnak alaptalanul” – reagált közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz kedd éjszaka, miután a hatóság elé került a fegyverviselési botránya.

A bukott vezérkari főnök azt írta, van lőfegyverviselési engedélye, és miután felvállalta politikai nézeteit, számtalan fenyegetést kapott. „Ennek volt olyan szintje, amely katonaként nem riasztott ugyan meg annyira, hogy jelezzem a párt vezetőinek, de a rendelkezésemre álló eszközeimmel igyekeztem felkészülni a legrosszabb eshetőségre is” – írta, majd azzal folytatta:

Mostanra odáig jutottunk, hogy a Tisza fokozott személyi védelmet kell biztosítson számomra. Azóta nem hordom az önvédelmi eszközömet.

A párt szakpolitikusa – ha netán eddig valakinek még nem tűnt volna fel – közölte azt is, hogy katona, és mint katona képes lenne meghalni a hazáért.

Nem tudják eldönteni, mit hazudjanak

Emlékezetes, a balliberális sajtó már-már kimosdatta Ruszin-Szendit a legújabb botrányából, ami hétfőn robbant ki. Ők azt próbálták bizonygatni, hogy nem hord magánál fegyvert a tiszás tábornok. Azonban Magyar Péter lebuktatta saját emberét, tegnap ugyanis arról beszélt, hogy tényleg lőfegyverrel jelent meg oldalán a volt vezérkari főnök.

Ruszin-Szendi Romulusz először próbálta elhallgatni a kérdést, most viszont beismerte, hogy viselt lőfegyvert.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán feltehetően fegyverrel az oldalán jelent meg (Fotó: Képernyőkép)

Bort iszik, vizet prédikál

– De olyan országot szeretnénk építeni, amelyben szabadon lehet politikai véleményünket kifejezni, és nem kell fenyegetésektől tartanunk – fogalmazott Ruszin-Szendi, akitől azért mégsem áll olyan távol az erőszak. A párt honvédelmi szakpolitikusa ugyanis korábban már többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy „rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét”. Legutóbb pedig Kötcsén mutatta ki a foga fehérjét a bukott vezérkari főnök, ahol arrébb lökte a Mandiner újságíróját, aki a Tisza adóterveiről kérdezte.