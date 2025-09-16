Magyar Péterék teljes mellszélességgel kiállnak a migrációs paktum mellett

Miközben az Orbán-kormány által felépített déli határkerítés tíz éve védi Magyarországot az illegális migrációtól, és amelynek köszönhetően hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa, Nyugat-Európában mára kritikussá vált a migrációs helyzet, Brüsszelben pedig továbbra is a bevándorlást szorgalmazó terveken dolgoznak, ráerőltetve a tagállamokra a migránskvótát. Aki pedig ellenszegül, azt busásan megbüntetik.

Dávid Dóra tiszás EP-képviselő szerint fogadjunk be mindenkit (Fotó: Kurucz Árpád)

Ezt a bevándorláspolitikát támogatja az Európai Néppárt, és annak tagjaként a Tisza Párt is. Magyar Péter EP-képviselői ennek már több ízben hangot is adtak. Emlékezetes, a Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) egy éve

írásos paktumot is kötött a baloldali frakciókkal, amelyben kölcsönösen elkötelezték magukat a migránspaktum végrehajtása és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt pedig azt is elismerte, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.

Dávid Dóra EP-képviselő például egy tavaly decemberi interjúban arra szólított fel:

„fogadjunk be mindenkit!”

Úgy vélte, Magyarországon ez ügyben a hozzáálláson kell változtatni. Ezzel a kijelentésével Dávid Dóra egyértelműen hitet tett a néppárt migrációpárti álláspontja mellett.

Hasonló migránsbarát véleményen van Gerzsenyi Gabriella, aki egy korábbi Facebook-posztjában fogalmazta meg migránspárti nézeteit: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom” – írta a 2022-es bejegyzésben. Egy másik, Brüsszelt méltató bejegyzésében pedig unalmasnak nevezte a homogén közösségeket a „sokszínűség és sokféleség” jegyében.

„Mit ad Önnek Brüsszel? Toleranciát. A sokszínűség és sokféleség elviselésének – sőt, esetleg szeretetének – áldott érzését.

Azt a tudatot, hogy a »másfajta« egész egyszerűen másfajtát jelent, nem kevesebbet, nem rosszabbat. Ettől érdekes a világ” – írta 2021-ben a Tisza másik brüsszeli képviselője.

Tarr Zoltán a néppárti álláspontra támaszkodik

A migráció kérdésében Tarr Zoltán, Magyar Péter brüsszeli jobbkeze is nyilatkozott már, a Republikon Intézetnek adott egy podcastinterjúban arról beszélt: „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok”, majd kifejtette: