Magyar Péterék teljes mellszélességgel kiállnak a migrációs paktum mellett

Felbukkanása óta támogatja az illegális migrációt Magyar Péter, EP-képviselői pedig a kezdetektől fogva többször is migránsbarát nyilatkozatokat tettek. A Tisza Párt mindenben Manfred Weber és a néppárt elvárásai szerint cselekszik, így például több alkalommal is megszavazta azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 14:37
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Miközben az Orbán-kormány által felépített déli határkerítés tíz éve védi Magyarországot az illegális migrációtól, és amelynek köszönhetően hazánk Európa egyik legbiztonságosabb országa, Nyugat-Európában mára kritikussá vált a migrációs helyzet, Brüsszelben pedig továbbra is a bevándorlást szorgalmazó terveken dolgoznak, ráerőltetve a tagállamokra a migránskvótát. Aki pedig ellenszegül, azt busásan megbüntetik. 

Röszke
Dávid Dóra tiszás EP-képviselő szerint fogadjunk be mindenkit (Fotó: Kurucz Árpád)

Ezt a bevándorláspolitikát támogatja az Európai Néppárt, és annak tagjaként a Tisza Párt is. Magyar Péter EP-képviselői ennek már több ízben hangot is adtak. Emlékezetes, a Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) egy éve 

írásos paktumot is kötött a baloldali frakciókkal, amelyben kölcsönösen elkötelezték magukat a migránspaktum végrehajtása és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt pedig azt is elismerte, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását. 

Dávid Dóra EP-képviselő például egy tavaly decemberi interjúban arra szólított fel: 

„fogadjunk be mindenkit!”

Úgy vélte, Magyarországon ez ügyben a hozzáálláson kell változtatni. Ezzel a kijelentésével Dávid Dóra egyértelműen hitet tett a néppárt migrációpárti álláspontja mellett.

Hasonló migránsbarát véleményen van Gerzsenyi Gabriella, aki egy korábbi Facebook-posztjában fogalmazta meg migránspárti nézeteit: „Brüsszel sokszínű város, sok ott a bevándorló, de soha nem éreztem veszélyesebbnek, mint a számos nagyváros bármelyikét, ahol életem során megadatott megfordulnom” – írta a 2022-es bejegyzésben. Egy másik, Brüsszelt méltató bejegyzésében pedig unalmasnak nevezte a homogén közösségeket a „sokszínűség és sokféleség” jegyében. 

„Mit ad Önnek Brüsszel? Toleranciát. A sokszínűség és sokféleség elviselésének – sőt, esetleg szeretetének – áldott érzését. 

Azt a tudatot, hogy a »másfajta« egész egyszerűen másfajtát jelent, nem kevesebbet, nem rosszabbat. Ettől érdekes a világ” – írta 2021-ben a Tisza másik brüsszeli képviselője.

Tarr Zoltán a néppárti álláspontra támaszkodik

A migráció kérdésében Tarr Zoltán, Magyar Péter brüsszeli jobbkeze is nyilatkozott már, a Republikon Intézetnek adott egy podcastinterjúban arról beszélt: „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok”, majd kifejtette:

ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is.

Tarr Zoltán és Magyar Péter, Tisza Párt, adó
A Tisza a migrációs paktumot is megszavazta (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Jól dolgozik Magyar Péter és a Tisza

Ráadásul

a párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is. Így például 2024 októberében, a 2025-ös uniós költségvetés szavazásán 

arra voksoltak a Tisza Párt képviselői, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba a több kormány által is elhibázottnak tartott uniós migrációs paktum, amely kifejezetten ösztönzi az illegális bevándorlást. 

A Magyar Péterék által támogatott javaslat egyik pontja plusz 25 millió eurót irányzott elő a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap megerősítésére. A határozat világosan fogalmazott: „a paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében” szükséges a többletforrás.

Teljes mellszélességgel a migráció mellett

A Tisza képviselői több olyan javaslatra is igennel szavaztak, amelyek jogosnak nevezték az Európai Unió Bíróságának 200 millió eurós bírságát, amit Magyarország ellen szabtak ki a határzár alkalmazása miatt. A párt emellett nem támogatta azt a kezdeményezést, hogy Magyarország kétmilliárd eurós támogatást kapjon a határkerítés költségeire.

A migrációs paktum tartalmazza a sokat bírált kvótarendszert is, amely szerint azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be migránsokat, pénzbüntetést kell fizetniük.

A szöveg elfogadása tehát a brüsszeli migrációs politika támogatását jelenti – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Tisza Párt részéről is. A Tisza Párt egyik képviselője, Lakos Eszter nem csupán szavazott a migrációt támogató javaslatokra, de azt is elmondta, hogy Magyarországnak szót kell fogadnia, és ki kellene fizetnie a Brüsszel által kiszabott brutális migrációs bírságot.
 

