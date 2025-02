A DK és a Tisza Párt is a migráció mellett

Immár tíz éve, hogy kirobbant Európában a migrációs válság, azonban a baloldal álláspontja semmit sem változott, továbbra is az illegális migráció pártján állnak.

Gyurcsány Ferenc akkor többek között azt hangoztatta, hogy a bevándorlás egy álprobléma.

Szerinte Magyarországnak kifejezetten javára válna, ha befogadná a bevándorlókat. Az első években folyamatosan jelentékteleníteni próbálták a tömeges illegális bevándorlás veszélyét, és feleslegesnek nevezték a védekezést, főként a határkerítést.

– A legrosszabb ösztönökre épít a kormány, amikor kerítést akar húzni a határra – hangoztatta 2015 nyarán Gyurcsány Ferenc.

A DK 2016 márciusában kiadott közleményében pedig arról írtak, okafogyottá vált a kvótaügyi népszavazás, hiszen nem létező dolgokról nem lehet népszavazást tartani. A kötelező betelepítés elutasításáról szóló, a kormány által kezdeményezett népszavazás előtt, 2016 szeptemberében a DK-s Niedermüller Péter akkor még EP-képviselőként az ATV-ben azt mondta: – Szó nincs kötelező kényszerbetelepítésről. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes 2015-ben szintén azt mondta, hogy

a bevándorlás álprobléma, amit a Fidesz kreált, mert az igazi gondot a magyarok kivándorlása jelenti.

Hor­váth Csaba szocialista politikus ugyancsak álproblémának, ezenkívül hisztinek és műbalhénak nevezte a migrációs kérdést.

Teljes egyetértés



Szabó Tímea, az akkor PM néven futó, most Párbeszéd nevet viselő párt politikusa is a migránsok betelepítése mellett érvelt azzal, hogy egy sokszínű, különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező közösség erősíti és előreviszi Magyarországot.

Karácsony Gergely még zuglói polgármesterként azt akarta, hogy migránsok lepjék el az országot, amikor kifejtette: ne építsék meg a határ menti kerítést.

A főpolgármester 2021-ben az Economistnak adott interjút, amihez készült egy karikatúra, amelyen Karácsony Gergely volt látható, miután átvágott egy műszaki határzárhoz kísértetiesen hasonló szerkezetet. Ugyanabban az évben a Die Zeitnek Karácsony Gergely azt mondta, hogy mind a hat ellenzéki párt egyetért abban, hogy a migránsok emberi jogait garantálni kell. Arra a kérdésre azonban, hogy ez az ügy mekkora prioritást élvez az ellenzék részéről, Karácsony közölte, hogy ezzel nem tudnak választást nyerni. – A menedékkérők emberi jogait biztosítani morális kötelességünk, és a programunk része, de nem fogjuk rányomtatni a választási plakátjainkra – tette hozzá.

Nem kell tartani



Nemcsak szóban, de tettekben is megnyilvánult a baloldali ellenzék, mivel az utolsó percig támadták a kvótanépszavazást, amit a kormány 2016-ban írt ki. A referendum eredménye szerint a szavazók 98 százaléka elutasította a kötelező betelepítési kvótát, a kormány alkotmánymódosítást kezdeményezett ennek érvényesítésére. Ezt az ellenzék megakadályozta: az MSZP és a DK mellett a Jobbik is leszavazta. Később is számtalanszor állt ki a baloldal a migráció mellett. Dobrev Klára 2019-ben azt mondta, hogy a bevándorlás egy zseniális kommunikációs trükk, de Orbán Viktor az ufók ellen is lázíthatna, annyira átmosták már a magyarok agyát. De azt is mondta, hogy

a migrációtól egyáltalán nem kell tartani, mert az nem is létezik.

Később a baloldali képviselők pedig az Európai Parlamentben támogatták a migránskvótát. Azonban Gyurcsány Ferenc pártja szerint szó sem volt arról, hogy az unió vezetése szétosztaná a migránsokat a tagállamok között, és a jövőben sem lesz kötelező betelepítési kvóta. Rónai Sándor, a DK akkori EP-képviselője 2023-ban úgy fogalmazott, hogy kötelező betelepítési kvóta nincs és nem is lesz, hiába riogat ezzel a Fidesz.

A sokszínűség záloga



A régi baloldalhoz hasonlóan

Magyar Péter és a Tisza Párt is többször hitet tett a migráció mellett.

Pósfai Gábor, a párt új operatív igazgatója, a Decathlon sportáruház osztrák egységének vezetője már évekkel ezelőtt is a migráció hatásait dicsőítette. – Bécset sokszor választották meg a világ legélhetőbb városának, szuper hely, valóban nemzetiségek szempontjából sokszínűbb, mint Budapest, de messze nem arról van szó, hogy rettegni kellene – fogalmazott Pósfai, amikor 2018-ban a 24.hu-nak adott interjújában arról kérdezték, nem fél-e attól, hogy a migránsok Iszlámábádot csinálnak Bécsből.

Magyar Péter emberei az EP-ben is támogatták a migrációt, amikor megszavazták azt a paktumot, amely bevándorlókat telepítene hazánkba.

A Tisza Párt az Európai Parlamentben a 2025-ös uniós költségvetésnél megszavazta, hogy 25 millió euróval többet kapjon az a migrációs paktum, amely a bevándorlók elosztását és betelepítését akarja ránk erőltetni, és pénzbüntetést kapnak azok az országok, amelyek ezt nem hajtják végre. Sőt a párt egyik képviselője, Lakos Eszter azt is elmondta, hogy Magyarországnak szót kell fogadnia, és ki kellene fizetnie a Brüsszel által kiszabott brutális migrációs bírságot. Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője egy interjúban egyértelművé tette, hogy nem véletlenül szavazták meg a migrációs paktumot. Magyar Péter kollégája a multikulturális társadalmat méltatta, és kijelentette: – A hozzáálláson kell változtatni, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit.