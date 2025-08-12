Rendkívüli

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

önkormányzatjózsefvárosi polgármesterLattmann TamásPikó

Lattman Tamás már belátja, hiba volt Pikóékra szavazni

Pikó Andrást már a sajátjai is kritizálják: „a saját önkormányzatod a saját ideológiai ostobaságának megfelelve sz…rik a szádba”.

2025. 08. 12. 6:59
Fotó: MTI/Illyés Tibor
A kormánypártokat rendszeresen kritizáló ügyvéd, Lattmann Tamás is áldozatául esett Pikó Andrásék parkolóhelyeket felszámoló intézkedéseinek. „És én ezekre szavaztam annak idején. Hiba volt” – erről írta a balliberális megmondóember a közösségi oldalán – vette észre a Mandiner.

Miután elszállították autóját a Trefort utcából, a Facebookon ezt írta:

hazaérkezem, és azonnal szembesülök azzal az érzéssel, milyen jó, amikor a saját önkormányzatod a saját ideológiai ostobaságának megfelelve sz…rik a szádba.

Lattmann szerint hibát követett el, hogy Pikóékra szavazott. Bár úgy érezte, 2023 őszétől sikerült valamennyire megállítani a környéken zajló parkolóhely-felszámolást, a folyamat mégis megállíthatatlannak tűnik. Egyre élhetetlenebbé válik a környék, és ez szerinte az ő korábbi választási döntésének is köszönhető.

Borítókép: Pikó András, a VIII. kerület polgármestere (Fotó: MTI)

