Alattomosan terjesztik az iszlámot Európában, kiskorúakat is behálóznak

Lara Zürichben 15 évesen váltott vallást, miután egy tanára ajándékba adott neki egy Koránt. „Anya, mostantól muszlim vagyok” – mondta a kislány szüleinek. Amikor Lara 15 évesen titokban kimondta az iszlám hitvallást, édesanyja nem sejtett semmit. Egy iskolai telefonhívás nyomán derült ki az igazság. Egy muszlim tanár korábban egy rózsaszín kötésű Koránt adott a kiskorú gyereknek, anélkül, hogy erről édesanyját tájékoztatta volna. Egy „ajándék”, amely viszályt okozott anya és lánya között.

Lara története, amelyről a Tages-Anzeiger számol be, nem egyedülálló eset: a svájci mecsetek saját bevallásuk szerint hetente kapnak megkereséseket áttérni szándékozó fiataloktól, gyakran kiskorúaktól, akik titokban teszik meg ezt a lépést. A kritikusok figyelmeztetnek a világos szabályok és az iszlám idealizált képe által kiváltott vonzerőre, amely elhomályosítja a nők tényleges helyzetét sok muszlim országban.

„Az iszlám adja nekem az igazságot”

Az anya elutasítja lánya új vallását. Annak ellenére, hogy mindketten jónak és szorosnak írják le a kapcsolatukat. A vallásváltás kapcsán ugyanakkor azt mondták:

Nem beszélünk róla.

A fiatal lány, aki áttért az iszlámra, azt mondta:

A zürichi osztályom nagyon vegyes volt, 18 fiatal voltunk 16 nemzetből. Korán elkezdtem érdeklődni más vallások iránt, és kikérdeztem a barátaimat. Sokat olvastam. Számomra az iszlám a legérthetőbb vallás. Megadja nekem az igazságot. A Koránban a nők egyenlőek.

A lány édesanyja arról beszélt, hogy úgy látta, a fiatal lány elzárkózott tőle. „A megtérése előtt észrevettem, hogy Lara elzárkózik tőlem, hogy megváltozik a baráti köre, és egyre több muszlim fiú és lány kerül a közelébe. De azt hittem, ez csak a pubertás. Számomra az iszlám veszélyes. A nőknek és a lányoknak nincsenek jogai. És ijesztőnek találom, hogy milyen könnyen manipulálhatók” – fogalmazott.

A fiatal lány a Tages Zeiger portálnak elmondta: a saját életét akarja élni és anyja aggodalmait túlzónak tartja. Ennek ellenére az anyja kedvéért nem visel fátylat, és nem imádkozik előtte: „Nem akarom, hogy aggódjon.”