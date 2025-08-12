Svájcmecsetiszlám

Alattomosan terjesztik az iszlámot Európában, kiskorúakat is behálóznak

Svájcban egyre több fiatal titokban áttér az iszlámra – gyakran a szülők tudta nélkül.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 08. 12. 5:20
Illusztráció Fotó: MUHAMMET IKBAL ARSLAN Forrás: ANADOLU
Lara Zürichben 15 évesen váltott vallást, miután egy tanára ajándékba adott neki egy Koránt. „Anya, mostantól muszlim vagyok” – mondta a kislány szüleinek. Amikor Lara 15 évesen titokban kimondta az iszlám hitvallást, édesanyja nem sejtett semmit. Egy iskolai telefonhívás nyomán derült ki az igazság. Egy muszlim tanár korábban egy rózsaszín kötésű Koránt adott a kiskorú gyereknek, anélkül, hogy erről édesanyját tájékoztatta volna. Egy „ajándék”, amely viszályt okozott anya és lánya között.

Lara története, amelyről a Tages-Anzeiger számol be, nem egyedülálló eset: a svájci mecsetek saját bevallásuk szerint hetente kapnak megkereséseket áttérni szándékozó fiataloktól, gyakran kiskorúaktól, akik titokban teszik meg ezt a lépést. A kritikusok figyelmeztetnek a világos szabályok és az iszlám idealizált képe által kiváltott vonzerőre, amely elhomályosítja a nők tényleges helyzetét sok muszlim országban.

„Az iszlám adja nekem az igazságot”

Az anya elutasítja lánya új vallását. Annak ellenére, hogy mindketten jónak és szorosnak írják le a kapcsolatukat. A vallásváltás kapcsán ugyanakkor azt mondták:

Nem beszélünk róla.

A fiatal lány, aki áttért az iszlámra, azt mondta:

A zürichi osztályom nagyon vegyes volt, 18 fiatal voltunk 16 nemzetből. Korán elkezdtem érdeklődni más vallások iránt, és kikérdeztem a barátaimat. Sokat olvastam. Számomra az iszlám a legérthetőbb vallás. Megadja nekem az igazságot. A Koránban a nők egyenlőek.

A lány édesanyja arról beszélt, hogy úgy látta, a fiatal lány elzárkózott tőle. „A megtérése előtt észrevettem, hogy Lara elzárkózik tőlem, hogy megváltozik a baráti köre, és egyre több muszlim fiú és lány kerül a közelébe. De azt hittem, ez csak a pubertás. Számomra az iszlám veszélyes. A nőknek és a lányoknak nincsenek jogai. És ijesztőnek találom, hogy milyen könnyen manipulálhatók” – fogalmazott. 

A fiatal lány a Tages Zeiger portálnak elmondta: a saját életét akarja élni és anyja aggodalmait túlzónak tartja. Ennek ellenére az anyja kedvéért nem visel fátylat, és nem imádkozik előtte: „Nem akarom, hogy aggódjon.”

Az iszlám vonzó a fiatalok számára

Senki sem tudja, hányan térnek át évente az iszlámra Svájcban. A szövetségi kormány a konvertiták számát 9000 és 12 000 közé becsüli. Az azonban biztos: az iszlám sok nyugati neveltetésű embert is vonz, különösen a fiatalokat. Kaser Alasaad, a svájci Volketswil mecset imámja, amely Svájc egyik legnagyobb muszlim imaháza, azt mondta: „Minden héten jönnek hozzám emberek, akik áttérni szeretnének.” Közülük nem kevesen kiskorúak. Gyakran olyan fiatalok, akik muszlimokkal barátkoznak.

Federico Biasca, a Freiburgi Svájci Iszlám és Társadalom Központ kutatója, nagyszabású tanulmányt írt arról, hogy a muszlim szervezetek hogyan kísérik a megtérteket. „A mecsetek és az iszlám egyesületek egyre több olyan fiatallal foglalkoznak, akik muszlimok akarnak lenni.” Fontos azonban tudni, hogy ritkán az extremizmus vonzza az embereket.

Sokan vonzódnak a világos szabályokhoz. Mások az iszlám intellektuális vagy spirituális dimenziója iránt érdeklődnek.

Jogi szempontból Svájcban 16 éves korban éri el az ember a vallási nagykorúságot. Ettől a kortól kezdve mindenki maga dönthet arról, hogy vallásos közösséghez tartozik-e, és ha igen, melyikhez. Biasca szerint azonban a legtöbb mecset magasabb korhatárt szab, 18 vagy akár 20 évet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

