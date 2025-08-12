Márki-Zay Péter hibájába esik Magyar Péter

Magyar Péternek azért van szüksége az új, kimondottan vidékieket célzó kiadványra, mert ő is jól látja, hogy pártjának a Fideszhez mért hátrányát javarészt vidéken szedi össze. Ez egyébként nem tekinthető újdonságnak, ugyanezzel a problémával a balliberális oldalon minden elődje szembesült – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Fotó: Reuters/Bernadett Szabo

Kiemelte: a megoldási kísérletben sincs semmi nóvum. Márki-Zay Péterék is próbálkoztak a külföldről finanszírozott „Nyomtass te is!” című kiadvánnyal, és a várható sikertelenség oka is ugyanaz lesz. A többség – különösen a vidékiek – meggyőzésére ugyanis nem formai hiányosságok miatt képtelenek, hanem azért, mert – nem ok nélkül – az a kép alakult ki róluk, hogy

a hatalom megszerzése érdekében hajlandók hátrasorolni az ország olyan alapvető érdekeit, mint a háborútól való minél nagyobb távolság fenntartása és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának megakadályozása.

Zila szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és társai hiába magyarázzák majd a bizonyítványt nyomtatott formában is, a választók már beárazták az ő és az ukrán kémbotrányba belegabalyodott Tisza Párt tevékenységét.

Ez egy újabb próbálkozás a vidéki szavazók meggyőzésére, de Magyar Péter már az alaphangot is rosszul választja meg, és megint pont abba a hibába esik, mint annak idején Márki-Zay

– jelentette ki Zila János. Hozzátette, Magyar Péterék pökhendi módon megint azt gondolják, ők lesznek azok, akik az általuk láthatóan mélyen lenézett vidékieket kiokosítják, megnevelik, „edukálják”.