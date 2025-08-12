nyugdíjTisza PártkiadványMagyar Péter

Márki-Zay Péter hibájába esik Magyar Péter

Az óbaloldali pártokat másolva akarja meggyőzni a vidéki szavazókat Magyar Péter.

Gábor Márton
2025. 08. 12. 5:43
Magyar Péter
Magyar Péternek azért van szüksége az új, kimondottan vidékieket célzó kiadványra, mert ő is jól látja, hogy pártjának a Fideszhez mért hátrányát javarészt vidéken szedi össze. Ez egyébként nem tekinthető újdonságnak, ugyanezzel a problémával a balliberális oldalon minden elődje szembesült – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Peter Magyar, leader of opposition TISZA party, delivers a speech during a campaign tour in Siofok, Hungary, March 27, 2025. REUTERS/Bernadett Szabo
Fotó: Reuters/Bernadett Szabo

Kiemelte: a megoldási kísérletben sincs semmi nóvum. Márki-Zay Péterék is próbálkoztak a külföldről finanszírozott „Nyomtass te is!” című kiadvánnyal, és a várható sikertelenség oka is ugyanaz lesz. A többség – különösen a vidékiek – meggyőzésére ugyanis nem formai hiányosságok miatt képtelenek, hanem azért, mert – nem ok nélkül – az a kép alakult ki róluk, hogy

a hatalom megszerzése érdekében hajlandók hátrasorolni az ország olyan alapvető érdekeit, mint a háborútól való minél nagyobb távolság fenntartása és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának megakadályozása.

Zila szerint ugyanis Ruszin-Szendi Romulusz és társai hiába magyarázzák majd a bizonyítványt nyomtatott formában is, a választók már beárazták az ő és az ukrán kémbotrányba belegabalyodott Tisza Párt tevékenységét.

Ez egy újabb próbálkozás a vidéki szavazók meggyőzésére, de Magyar Péter már az alaphangot is rosszul választja meg, és megint pont abba a hibába esik, mint annak idején Márki-Zay

– jelentette ki Zila János. Hozzátette, Magyar Péterék pökhendi módon megint azt gondolják, ők lesznek azok, akik az általuk láthatóan mélyen lenézett vidékieket kiokosítják, megnevelik, „edukálják”.

Ez is azt erősíti, hogy egy eleve kudarcra ítélt projektről van szó, a Tiszta Hang példányai pedig a Nyomtass te is mellé kerülnek majd a szelektív hulladékgyűjtőkben, mert a vidékiek nem kérnek a budai hegyekből érkező kioktatásból – emelte ki az elemző.

Mint arról már beszámoltunk, elképesztő írások láttak napvilágot a Tisza Párt kampánymenedzserének neve alatt elkészült propagandakiadványban. Az összesen nyolc oldal terjedelmű kiadvány első oldala természetesen egy Magyar Péter-fotóval kezdődik, amelyen a pártvezér pózol. Mindeközben kínosan ügyeltek arra, hogy a fotón ne látszódjon, hogy alig valaki volt kíváncsi élőben Magyar Péter beszédére. A Tisza Párt elnöke egyébként a nyolc oldalon összesen három képen szerepel.

Az első oldalon található cikkben Magyar Péter Székesfehérváron tartott beszédéből közöltek egy gyors összefoglalót.

A következő lapon pedig elindul a megállíthatatlannak tűnő ígéretcunami, amelynek egyetlen jól látható célja a szavazatszerzés. Ennek részeként a Tisza Párt a szebb napokat látott Jobbik témáját lenyúlva a devizahitelesek helyzetének rendezésével kampányol, azonban az írásból kiderült, havi százezer forintos jóvátételt adnának a károsultaknak, amelyet erkölcsi jóvátételnek neveznek. Azonban az nem világos, hogy ezt az extra juttatást milyen forrásból, pontosan hány ember számára és milyen időszakra folyósítanák.

Szintén hatalmas ígéreteket fogalmaztak meg a propagandakiadványban a lakhatással kapcsolatban. Ennek részeként egy bérlakásépítési program indításába kezdenének, amelyeket később kedvezménnyel bérelhetnének ki. Ugyanakkor a lakhatás területén a saját ingatlanhoz jutást a Tisza Párt láthatóan nem támogatná, sokkal inkább a korábbi kijelentéseiknek megfelelően bérlésre szorítanák a magyarokat.

Legalább ilyen hangzatos, ám megfoghatatlan ígéret a nyugdíjas Szép-kártya bevezetése. A kiadvány szerint ugyanis a Tisza Párt akár 200 ezer forintos extra juttatást adna a nyugdíjasoknak Szép-kártyára.

Arról azonban nem írtak a cikkben, hogy a Tisza Párthoz közel álló szakértő, Magyar Péter embere a 13. havi nyugdíj végleges eltörléséről beszélt a Tisza rendezvényén,

ami egy ismételt bizonyítéka annak, hogy az újbaloldali párt és politikusai a Gyurcsány-kormány intézkedéseit másolva ismét megrövidítenék a magyar időseket és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket.

A Tisza Párt programírójaként tevékenykedő Petschnig Mária Zita nemrég nyíltan beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. Az ominózus felvételen Petschnig Mária Zita egy kérdést olvas fel, amely arról szól, hogy véleménye szerint jobb lenne-e, ha a 13. havi nyugdíj helyett tizenharmadik havi átlagnyugdíjat kapnának a nyugdíjasok. A válasz sem maradt el, Petschnig kijelentette,

ez igazságosabb lenne, mert a 13-ra már nem lehet azt mondani, hogy közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlag nyugdíjat kap egy kisnyugdíjas, az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud meg mit kezdeni.

A propagandalap utolsó oldalán pedig egy rövid cikkben vagyonelkobzásról értekeznek, és a kormánypárt támogatóit és politikusait fenyegetik. Szintén az utolsó, nyolcadik oldalon a kormány ingatlan-adásvételei kapcsán szakértőkre hivatkozva túlárazásról ír a lap. Ugyanakkor a cikkből sem a szakértők neve, sem pedig a túlárazásra vonatkozó konkrét bizonyíték nem derül ki.

Szintén fontos megjegyezni, hogy a röplapon szereplő cikkeket feltehetően a szerzőik is szégyellték, hiszen egyetlen írásnál sincs feltüntetve a nevük.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Balázs

Magyar Péternek megfeküdte a gyomrát Orbánék zseniális ötlete

Csépányi Balázs avatarja

Fáj az igazság a Tisza Párt elnökének.

